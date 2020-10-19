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Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской

Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об отставке. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, кто стоит за ультиматумом политика властям.
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Ультиматум Тихановской – инициатива руководства Польши, считает эксперт. Свергнуть Лукашенко в первые недели протестов не удалось, поэтому Варшава перешла к длительному давлению на белорусские власти.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По словам Ищенко, кураторам Тихановской важно продемонстрировать, что протест в Белоруссии не угас, люди продолжают выходить на улицы. "Им важно поддерживать в обществе напряжение", – сказал политолог в комментарии порталу "Украина.ру".

Кроме того, в Варшаве хотят показать, что Лукашенко не способен справиться с ситуацией и протесты становятся радикальнее, заявил Ищенко. Поставлена задача выводить правоохранителейй из состояния психологического равновесия – в социальных сетях им и их семьям присылают сообщения с угрозами, рассказал эксперт.

Ультиматум Тихановской содержит несколько требований. Бывший кандидат в президенты потребовала от Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие над протестующими. Она дала властям 13 дней. В противном случае политик пообещала устроить общенациональную забастовку с перекрытиями дорог.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Политолог Алексей Дзермант полагает, что таким образом Светлана Тихановская предприняла последнюю попытку заявить о себе. Ажиотаж вокруг ее персоны сходит на нет, пояснил эксперт.

Он считает, что Ультиматум Тихановской повлияет лишь на радикальных демонстрантов. Большинство белорусов не согласятся с ее требованиями, уверен политолог. "Попытка заранее провальная", – уверен политолог.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко. Евросоюз ввел против его ближайшего окружения персональные санкции.

Автор: 19 октября 2020, 11:45 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Яна
Умнее вашего бредового эксперта не нашлось????? Так надоела высрсанная ложь(((— протестует весь беларуский народ, вам это понятно??? Поэтому ща ультиматумом стоит Народ Беларуси— и никто больше!!!! Со своими прогнозами или тупыми обьяснялками идите к своей бабушке!!!!!
посмотрим,кто к бабушке пойдет,недолго осталось.
Яна
Ответить
Умнее вашего бредового эксперта не нашлось????? Так надоела высрсанная ложь(((— протестует весь беларуский народ, вам это понятно??? Поэтому ща ультиматумом стоит Народ Беларуси— и никто больше!!!! Со своими прогнозами или тупыми обьяснялками идите к своей бабушке!!!!!
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