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Политика
Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного

Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней: Евросоюз и протестующие с одной стороны и Россия – с другой. Несмотря на поддержку белорусского лидера, Владимир Путин хотел бы видеть на его месте "кого-то более цивилизованного", заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
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Лукашенко оказался зажат между Россией, Евросоюзом и протестным движением, комментирует Венедиктов. Москва и Брюссель призывают белорусского лидера договориться с оппозицией.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко нужно отбиваться, поэтому он захотел показать, что может вести диалог с протестом, и отправился в минский следственный изолятор КГБ, отметил журналист. Но главная цель визита – расколовать оппозицию, считает Венедиктов.

В свою очередь Кремль хотел бы видеть на месте Лукашенко более предсказуемого, удобного и цивилизованного руководителя. Об этом журналист заявил в эфире программы "Будем наблюдать" на "Эхе Москвы".

По словам Венедиктова, белорусский лидер на встрече с заключенными пребывал в хорошем настроен, был дружелюбен и много шутил. Но своей цели не добился, констатировал главред радиостанции.

Неудачный визит к заключенным оппозиционерам Лукашенко компенсировал жестоким разгоном протестных акций. В минувшее воскресенье в Минске задержали более 600 человек, власти угрожают применить боевое оружие.

"Будем, наверное, в течение какого-то времени видеть еще некоторые его движения и попытки с одной стороны повторяю, договориться с частью руководителей протеста", – сказал Венедиктов.

Александр Лукашенко приехал в минское СИЗО КГБ 10 октября. Он беседовал с политзаключенными более четырех часов. Во встрече участвовали члены Координационного совета оппозиции и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Политический кризис в Белоруссии продолжается более двух месяцев. По воскресеньям оппозиция проводит масштабные акции протеста. Евросоюз ввел санкции против окружения Александра Лукашенко.

Автор: 18 октября 2020, 13:50 Источник: "Эхо Москвы" ✓ Надежный источник
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