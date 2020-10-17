Эксперт о переговорах Лукашенко с оппозицией: Реального диалога не будет – только имитация

После публикаций в прессе о том, что Лукашенко провел переговоры с членами Координационного совета в СИЗО, ОМОН принялся избивать протестующих с новой силой. Эксперты связывают это с тем, что планы Лукашенко выпустить оппонентов из тюрьмы взамен на лояльность провалились.
Кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, какие перспективы в обозримом будущем ждут белорусский народ. По мнению эксперта, действия силовиков уже не пугают, а еще больше злят граждан.
Дело в том, что люди привыкли к насилию и давлению тоталитарной машины. У Батьки остается все меньше рычагов давления на народ.
Шимов опасается, что противостояние людей и ОМОН может перерасти в городскую герилью. Специалист объяснил это тем, что за последние месяцы способность белоруссов к самоорганизации сильно возросла.
Кроме того, политолог отметил, что Лукашенко готов к диалогу с оппозицией только лишь на своих условиях. По мнению эксперта, настоящих равносторонних переговоров не будет, возможна лишь их имитация, передает издание "Украина.ру".
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