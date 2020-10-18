Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим

Руководитель Центра политического анализа и прогноза в Варшаве Павел Усов высказался по поводу заявления Александра Лукашенко о готовности белорусских силовиков вести огонь на поражение по протестующим. Он отметил, что для политической культутры страны не характерна готовность идти на уступки оппонентам.



"Для авторитарного, террористического государства любой человек – это потенциальный провокатор, террорист, преступник", – объяснил Павел Усов жесткую реакцию белорусских властей на мирные акции протеста. Именно этим и объясняются слова Александра Лукашенко об условиях применения огнестрельного оружия против митингующих, в которых многие усмотрели угрозу.

Политолог объяснил, что в глазах белорусски властей любые протестующие, пусть даже они веду себя в ходе протестов мирно, будут восприниматься как опасные преступники. "Протестующие: неграждане, нелюди, они – враги. Доказывать обратное нет смысла", – объяснил эксперт эту логику.

Примечательно, что объясняя систему воззрений Александра Лукашенко и его окружения Павел Усов часто упоминает, что для Минска уже занимать отличную от официальной власти позицию является актом направленного против государства терроризма. При этом самих руководителей Белоруссии политолог также обвиняет в том, что они "государственные террористы".

В таких условиях никакие переговоры между сторонами попросту невозможны. "Их нельзя переубедить, их можно только победить", – говорит эксперт о силовиках, охраняющих режим Александра Лукашенко. При этом, судя по его же словам, именно такая же логика действует у них самих в отношении протестующих.