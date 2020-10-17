Тихановская заявила об усилении санкций Прибалтики против Белоруссии

В Белоруссии против оппозиционного деятеля Светланы Тихановской развернули серьеную кампанию по дискредитации. Президент Александр Лукашенко в эфире федеральных каналов рассказывает о том, как лично помогал оппонентке покинуть страну по ее просьбе, а правоохранительные органы ищут ее как фигурантку уголовного дела.
Давление не мешает Тихановской заниматься политической деятельностью. Недавно она провела встречу с представителями стран Прибалтики.
В ходе беседы в Вильнюсе были затронуты главные вопросы о ситуации в Белоруссии. Из этого события прессе сталдо известно, что страны Балтии намерены усиливать санкции в отношении Минска.
Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются. На улицы республики вернулось насилия. Многочисленные видеозаписи, появляющиеся в Сети, говорят о том, что силовикам дали команду подавлять акции любой ценой. Правоохранители даже готовы применять против народа огнестрельное оружие.
Политологи сошлись во мнении, что данные события подтверждают неуверенность Лукашенко в своих силах сохранить власть. Батька осознал, что взять народ измором не получится.
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