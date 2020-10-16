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Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Воскресенский, который участвовал во встрече Александра Лукашенко с оппозицией в СИЗО, раскрыл некоторые детали. Позднее политолога перевели на домашний арест, откуда он смог выйти на связь.
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По словам предпринимателя, президент Белоруссии хотел выслушать каждого собравшегося в комнате. Вероятно, политик был настроен серьезно, так как даже подготовил ручку и блокнот, чтобы записывать мнения оппонентов. При этом подробности встречи остались за кадром, так как все участники переговоров условились о конфиденциальности.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Из того, что известно, встреча проходила на повышенных тонах. По словам Юрия Воскресенского, присутствовал определенный эмоциональный накал. Сообщалось, что во время приветствия Сергей Тихановский отказался пожимать руку Александру Лукашенко.

Также блогер и бывший кандидат в президенты попросил не показывать его по белорусскому телевидению. Во время встречи Тихановскому разрешили позвонить жене.

Политический эксперт предположил, что в процессе переговоров Александр Лукашенко предлагал заключенным свободу в обмен на молчание. Президент посчитал, что оппозиционеры больше не представляют угрозы, так как выборы и инаугурация уже состоялись.

При этом "батька" намекнул, что политические оппоненты смогут принять участие в следующем избирательном процессе. Но для этого они должны пойти на определенные уступки – принять новую конституцию страны.

Автор: 16 октября 2020, 17:58 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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