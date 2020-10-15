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Депутат Госдумы назвал главное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Депутат Госдумы назвал главное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия и Белоруссия на протяжении нескольких лет пытаются согласовать условия интеграции. Депутат Госдумы Артем Туров рассказал о ключевом условии для объединения двух стран в Союзное государство.
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Политический кризис в Белоруссии не утихает. Несогласная с результатами президентских выборов оппозиция каждое воскресенье выводит на улицы Минска и других городов десятки тысяч протестующих.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Турова, политическая нестабильность в Белоруссии – главное препятствие на пути к интеграции. Без разрешения затянувшегося кризиса формирование полноценного Союзного государства невозможно, убежден парламентарий.

Депутат поддержал инициативу президента Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы. Решение политических вопросов путем акций протеста может привести к повторению украинских событий, предупредил законодатель.

Конституционная реформа позволит выйти из политического кризиса путем диалога, уверен Туров. Обсуждать будущее страны белорусские власти должны вместе с протестующими, сказал парламентарий на пресс-конференции портала "Украина.ру".

Ранее о формате Союзного государства высказался политолог Александр Рар. По его мнению, Россия и Белоруссия движутся к созданию конфедерации. Это политическое объединение, при котором стороны сохраняют большую часть своей независимости, но должны проводить единую финансово-экономическую, внешнюю и оборонную политику.

Евросоюз не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввел санкции против его окружения. Позиция Брюсселя дает Москве хорошую возможность решить интеграционные вопросы с Минском, убежден эксперт.

Если раньше Лукашенко проводил многовекторную политику и лавировал между Россией и Западом, то теперь у белорусского лидера остался один путь – на Восток, отметил политолог. После разгона акций протеста Батька окончательно стал нерукопожатным в Евросоюзе и США, констатировал Рар.

"Путин может теперь мягко принудить Лукашенко к дальнейшим уступкам", – уверен политолог.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Несмотря на ссору с Западом и тяжелый кризис в Белоруссии, интегрироваться с восточным соседом Лукашенко по-прежнему не спешит. В интервью российским СМИ он заявил, что сближение двух стран на основе Союзного договора 1999 года невозможно. За это время выросло новое поколение, поэтому нужно искать другие форматы интеграции, пояснил президент.

Автор: 15 октября 2020, 14:11 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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