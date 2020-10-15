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Эксперт об ультиматуме Тихановской: Лукашенко сдадут собственные соратники

Эксперт об ультиматуме Тихановской: Лукашенко сдадут собственные соратники

Светлана Тихановская. Фото:Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Ультиматум Светланы Тихановской властям Белоруссии – серьезная угроза режиму Александра Лукашенко, считает доктор политических наук Андрей Манойло. По его мнению, в республике реализуется сценарий "цветной революции" и президента могут сдать его же соратники.
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В своем ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко объявить об отставке до 25 октября. Пока внимание президента отвлечено на борьбу с оппозицией, США установили контакты с ближайшим окружением главы государства, полагает Манойло.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"В итоге Лукашенко могут сдать его же собственные соратники", – сказал эксперт в комментарии РИА Новости Крым.

По мнению Манойло, за ультиматумом Тихановской кроется требование Вашингтона об отставке Лукашенко. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии политолог назвал "американской марионеткой".

Эксперт отметил, что Запад выделяет огромные деньги на раскачивание ситуации в Белоруссии. Вопрос свержения Лукашенко может решиться в ближайшие недели, считает Манойло.

Со схожей оценкой выступает член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин. Переломным моментом для режима Александра Лукашенко может стать конец октября или начало ноября, полагает он.

В этот период в одной временной точке сойдутся все проблемы: экономическая ситуация ухудшается, Москва отказывается финансировать официальный Минск, к тому же заканчивается время, которое отвела Тихановская на выполнение ее требований.

В таких условиях стабилизация обстановки в Белоруссии невозможна, убежден Марголин. В стране сложилась патовая ситуация, но чаша весов склоняется в сторону оппозиции, приводит мнение политика портал "Белорусский партизан".

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что в своем ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко объявить об отставке, прекратить насилие над протестующими и освободить политзаключенных. На выполнение требований политик дала властям 13 дней.

Автор: 15 октября 2020, 11:28 Источник: РИА Новости Крым ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Яна
Ответить
Скорее бы!!!— этот садист и убийца устроил террор беларуского народа!!!! Пусть все то, что он делает мирным беларусам, бумерангом вернётся 4 н5му, его детям и его внукам — а самого его скоро увидим в клетке!!!!! Жыве Беларусь!!!!!
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