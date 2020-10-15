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Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны

Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко пытается маневрировать и выглядеть легитимным в глазах мирового сообщества. У последнего диктатора Европы остается все меньше шансов успешно держаться за власть.
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Последнее время Лукашенко пытался экспериментировать. Вместо примитивного силового удержания власти Батька пробовал имитировать переговоры с политическими оппонентами.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Для этого президент даже приехал в СИЗО, где сейчас находятся члены Координационного совета. Политолог Валерий Карбалевич убежден, что вариант, при котором Лукашенко освобождает из заключения лидеров оппозиции в обмен на лояльность, имеет право на существование.

При этом у данного развития событий есть ряд сложностей. Дело в том, что требование Лукашенко к оппонентам призвать народ прекратить протесты не сработает. Как показала практика, люди выходят на улицу стихийно и ориентируются лишь на себя. По большому счету, даже Светлана Тихановская и главный редактор телеграм-канала Nexta не являются безоговорочными лидерами протеста.

Даже если отдельные личности и обратятся к гражданам с призывом не протестовать, это вызовет лишь гнев. Конечно, некоторые оппозиционеры могут согласиться на свободу и начать поддерживать так называемую конституционную реформу. Однако для этого Лукашенко надо было узаконить эту процедуру о объявить о ней публично. Но Батька в свойственной ему манере предпочитает "закулисные переговоры".

Таким образом, теперь у Лукашенко остается не так много вариантов. "То есть Беларусь реально столкнулась с альтернативой: либо реальные переговоры, либо – угроза гражданской войны", – резюмировал Карбалевич.

Автор: 15 октября 2020, 10:02 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
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