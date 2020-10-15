Падение режима Лукашенко посчитали делом ближайших недель

Ультиматум Тихановской, которая дала Лукашенко две недели, чтобы объявить об отставке, Марголин воспринял с надеждой. Многие эксперты гадают: зачем бывшему кандидату в президенты понадобилось выдвигать жесткие требования к власти? Член политсовета ОГП не исключил, что Тихановская владеет важными данными о положении дел в стране, которые пока недоступны широкой общественности.
Ближайшие несколько недель станут переломными для Лукашенко, полагает Марголин. Экономика деградирует, денег все меньше, а Кремль обещал финансовую поддержку лишь в том случае, если президент Белоруссии наведет порядок в стране. С ультиматумом Тихановской и ее угрозами стабилизация ситуации в ближайшее время представляется невозможной, уверен политик.
По его словам, в республике сложилась патовая ситуация. Протестующие продолжают выходить на улицы, а Лукашенко отказывается уходить в отставку. Но чаша весов склоняется в сторону оппозиции, уверен Марголин.
Политик считает, что у Тихановской две основные функции: она является символом протестов и привлекает внимание мировых политиков к ситуации в Белоруссии. "Возможно, ее призыв к действиям совпадет по времени с другими негативными для режима событиями", – сказал Марголин в интервью порталу "Белорусский партизан".
Напомним, что 13 октября Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Президент должен объявить об отставке, политические заключенные – получить свободу, а силовики – перестать применять силу к протестующим.
На выполнение требований бывший кандидат в президенты дала две недели. В противном случае она обещала устроить общенациональную забастовку с перекрытиями дорог и бойкотом государственных магазинов.
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