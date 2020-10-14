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Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко

Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ситуация в Белоруссии – без пяти минут гражданская война, считает политический обозреватель Дмитрий Дризе. По его словам, положение Александра Лукашенко осложняется тем, что Москва отказалась спонсировать его режим.
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Граждан Белоруссии ждет крайне непростое время, считает эксперт. Ситуация в экономике и без того плачевная, а политический кризис рискует привести тяжелым катаклизмам, предупреждает политолог.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Дризе, похоже на правду, что российское руководство отказалось от дальнейшей финансовой подпитки режима Лукашенко. Кремль стал действовать прагматичнее и теперь вряд ли будет помогать правителю, неспособному удержать власть в своих руках, рассуждает политический аналитик.

Он напомнил, что Россия в связи с последними событиями находится в непростой экономической ситуации. К тому же по периметру ее границ неспокойно – война в Нагорном Карабахе, волнения в Киргизии.

Но решающий удар белорусской экономике может нанести Запад, полагает Дризе. Если там пойдут на заморозку счетов белорусских чиновников и перекроют финансовые потоки, то ситуация станет критической, прогнозирует эксперт.

Время играет против Лукашенко, поэтому белорусский лидер решил пойти на обострение. В минувшее воскресенье силовики разгоняли акцию протеста в Минске с особой жестокостью: по некоторым данным, задержано более 600 человек.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Пробежки с автоматом по резиденции, тайная инаугурация, визит в к политзаключенным в СИЗО – логической последовательности в действиях Лукашенко Дризе не видит. "Вероятно, дальнейшие шаги не будут способствовать усилению данного правителя", – написал обозреватель в своей колонке в газете "Коммерсант".

Противоположное мнение высказывает политолог Андрей Суздальцев. Он считает, что отказаться от финансовой поддержки Белоруссии Россия не может. Банкротство республики сильно ударит по Москве, пояснил эксперт.

Перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Общий долг Минска перед Москвой превышает семь миллиардов долларов.

Автор: 14 октября 2020, 14:29 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как же достал уже всех этот Лука Мудіщев...
1

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