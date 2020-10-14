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Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?

Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?

Светлана Тихановская. Фото: Alfredas Pliadis/legion-media.ru
Требования бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской к Александру Лукашенко вызвали много вопросов. Публицист Армен Гаспарян уверен: молодому политику пора трезво взглянуть на вещи и не тешить себя иллюзиями.
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Ультиматум Тихановской к властям Белоруссии прозвучал 13 октября. Она потребовала отставки Александра Лукашенко до 25 октября. В противном случае политик пригрозила забастовками на предприятиях, перекрытиями дорог и бойкотом государственных магазинов.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

У Тихановской нет ресурса для воплощения угроз, убежден Гаспарян. С таким же успехом она может поставить ультиматум "своим сковородкам и кастрюлям", иронизирует политолог.

Эксперт недоумевает: почему на исполнение требований Тихановская отпустила 13 дней, а не 15 или 20. Откуда она взяла эти цифры, задается вопросом политолог.

Раскритиковал Гаспарян и призыв к бойкоту государственных магазинов. "Она призывает всех поголодать? У меня большие сомнения, что таковых найдется много", – сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

Комментируя ультиматум Тихановской, Гаспарян заявил, что молодой политик не понимает, что она – отыгранная фигура. Эксперт призвал бывшего кандидата в президенты не тешить себя иллюзиями относительно собственной значимости.

Ультиматум Тихановской Гаспарян назвал реакцией на встречу Лукашенко с политзаключенными в минском СИЗО КГБ. Белорусский лидер доказал, что способен вести диалог с оппозицией, считает эксперт.

Напомним, что помимо отставки Лукашенко Тихановская потребовала освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими. Она добавила, что готова к переговорам с властью.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против его окружения.

Автор: 14 октября 2020, 17:34 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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