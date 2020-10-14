Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?

Ультиматум Тихановской к властям Белоруссии прозвучал 13 октября. Она потребовала отставки Александра Лукашенко до 25 октября. В противном случае политик пригрозила забастовками на предприятиях, перекрытиями дорог и бойкотом государственных магазинов.
У Тихановской нет ресурса для воплощения угроз, убежден Гаспарян. С таким же успехом она может поставить ультиматум "своим сковородкам и кастрюлям", иронизирует политолог.
Эксперт недоумевает: почему на исполнение требований Тихановская отпустила 13 дней, а не 15 или 20. Откуда она взяла эти цифры, задается вопросом политолог.
Раскритиковал Гаспарян и призыв к бойкоту государственных магазинов. "Она призывает всех поголодать? У меня большие сомнения, что таковых найдется много", – сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".
Комментируя ультиматум Тихановской, Гаспарян заявил, что молодой политик не понимает, что она – отыгранная фигура. Эксперт призвал бывшего кандидата в президенты не тешить себя иллюзиями относительно собственной значимости.
Ультиматум Тихановской Гаспарян назвал реакцией на встречу Лукашенко с политзаключенными в минском СИЗО КГБ. Белорусский лидер доказал, что способен вести диалог с оппозицией, считает эксперт.
Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ pic.twitter.com/UFcHLFlcPZ— Чай з варэннем (@belteanews) October 10, 2020
Напомним, что помимо отставки Лукашенко Тихановская потребовала освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими. Она добавила, что готова к переговорам с властью.
Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против его окружения.
Популярные темы форума
Не глотает
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня
Парни считают меня доступной