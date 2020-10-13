Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся

Россия не может лишить Белоруссию финансовой подпитки, убежден политолог Андрей Суздальцев. По мнению эксперта, отказ от поддержки Минска обернемся серьезными последствиями для Москвы, и президент Александр Лукашенко хорошо об этом знает.



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