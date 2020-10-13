Тихановская дала Лукашенко две недели на отставку: Вы ждали приказа – вот приказ

На протяжении трех месяцев белорусы испытывали действующий режим на прочность. Наконец, он дал трещину.



Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в заключенными в СИЗО КГБ в Минске оппозиционерами и провел с ними переговоры. Среди них были члены координационного совета оппозиции, а также Сергей Тихановский – муж лидера несогласных граждан Светланы Тихановской. Сергею дали провести телефонный разговор с супругой.

Светлана расценила это событие как победу белорусов, которая стала результатом их длительного давления на режим. Она пояснила, что таким образом Лукашенко признал, что находящиеся в тюрьмах общественные деятели являются не уголовниками, а политзаключенными. Но политик подчеркнула, что диалог не должен вестись в тюрьме.

По всей видимости, теперь 38-летняя белорусский лидер намерена вывести протесты на новый уровень. В своем телеграм-канале она заявила о выдвижении ультиматума действующей власти. По словам Тихановской, Александр Лукашенко должен уйти в отставку до 25 октября.

Кроме того, в течение 13 дней власти должны прекратить насилие в отношении протестующих и выпустить на свободу всех политзаключенных. В противном случае 26 октября митингующие начнут блокировать дороги, а предприятия и заводы страны остановят работу и выйдут на всеобщую забастовку, сообщает RT.

"Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – заявила Светлана Тихановская.