Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не перестает удивлять. Спустя несколько недель после "партизанской" инаугурации он неожиданно посетил следственный изолятор Комитета госбезопасности, где содержатся арестованные оппозиционеры. Белорусские пользователи Сети отреагировали на визит главы государства с юмором и злой иронией.



Встреча в СИЗО КГБ продолжалась более четырех часов. На ней присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены координационного совета оппозиции.



Пользователи Сети напомнили, что пару месяцев назад Лукашенко упорно отказывался от диалога с оппозицией. Припомнили Батьке и слова о том, что "Конституцию на улице не напишешь". "Решил, видимо, что ее можно написать в СИЗО", – удивляются комментаторы.

"Папа встретился в СИЗО с Бабарико. <...> Попросил замолвить за него словечко на будущее", – иронизирует пользователь "Твиттер" с ником "Грустный Коленька". На аватаре красуется фотография младшего сына Александра Лукашенко Николая.

В свою очередь Миша Ильин пошутил, что Лукашенко 4,5 часа просил у оппозиционеров советы, как выжить в следственном изоляторе. "Утро президент провел в СИЗО КГБ. Ставь класс, если хочешь, чтобы каждое утро президент начинал в СИЗО КГБ!" – комментирует пользователь valyansky.

Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО. pic.twitter.com/4n8FgEqak1 — Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 10, 2020

Александра Богуславская с горечью констатировала, что единственный возможный формат диалога для Лукашенко – когда его соперники находятся в СИЗО. А пользователь с ником Gypsynkov пошутил, что в честь начала диалога с оппозицией силовики отныне будут заправлять водометы теплой водой.

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Действующий президент набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – около 10%. Она была вынуждена покинуть страну из-за угрозы своей жизни.