Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии

Белорусская элита после выборов 9 августа оказалась на перепутье. С одной стороны, у нее есть надежда, что Александр Лукашенко удержится во власти, с другой – окружение белорусского лидера рассчитывает, что сможет в перспективе покинуть страну, отметил Андрей Суздальцев.
Белорусские элиты надеются, что масштаб и потенциал протестных акций продолжит уменьшаться и Лукашенко сможет остаться во власти на неопределенное время. "Это заблуждение может подвести", – считает Суздальцев.
В Белоруссии люди, которых рассматривают в качестве замены Лукашенко. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты уже определились с такой кандидатурой.
"У Вашингтона есть такой человек, которого сейчас осторожно пытаются раскручивать, это сын известного белорусского националиста", – цитирует политолога портал "Украина.ру".
Ранее Суздальцев предположил, что Лукашенко затеял конституционную реформу для того, чтобы передать власть старшему сыну Виктору. Эксперт считает, что следующие пару лет белорусская элита будет готовиться к транзиту власти.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко. Против нескольких десятков белорусских чиновников были введены санкции. Президент в этот список не попал.
В разгар протестов Лукашенко анонсировал конституционную реформу. 10 октября он посетил СИЗО КГБ, где обсудил предстоящие изменения с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико и членами координационного совета оппозиции.
Популярные темы форума
Не глотает
бойкот Лионе
Турция хочет захватить Израиль!
Новый подарок дедушке Путлеру
Сколько Лион сбились со чету
Кегельщина
жена изнасиловала батарею
Для вас важен знак зодиака?
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Опрос! Где бы вы жили?