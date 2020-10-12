Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Понедельник
12 октября
Лента новостей
12:09
Чем занимается Ефремов за решеткой
12:06
Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
12:01
"Все продаст": экранный отец о романе Карпович с Прилучным
11:58
"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
11:53
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля
11:42
В России выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом второй день подряд
11:23
Перевернут с ног на голову: Стивен Кинг высказался о российском сериале "Эпидемия"
11:10
Как выборы в США влияют на рубль
10:58
Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз
10:54
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
10:29
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
10:20
Новая льгота для малоимущих может появиться в России
09:44
Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие
09:28
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
09:18
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса
09:10
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
08:45
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой
08:41
Сбежавшая к Плющенко Трусова утерла нос ученицам Тутберидзе
08:18
Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией
06:01
"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом
04:00
"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года
23:59
"Красивая, счастливая – беременная женщина": Топурия показала поклонникам коляску
22:02
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
19:58
Звезда "Дом-2" не смогла спасти собственного ребенка
18:20
"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу
18:08
Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско
18:00
"Боже, какая красотка!": Галкин в блузке и юбке довел народ до истерики
17:44
"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего
17:32
"Заслужила": Сафронов встал на защиту оплеванной Поргиной
17:30
"Каждый день молюсь": бабушка Урганта лишилась покоя из-за страшного недуга
17:19
В Минске протестующих разогнали гранатами
17:03
"От нее отвернулись все": алкоголизм Овсиенко распугал близких певицы
16:42
"Любовь и голуби": Юлия Меньшова вывалила подробности развода с мужем
16:29
Разин нанес ответный удар возлюбленному Кудрявцевой
16:10
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
16:06
Молодая жена Петросяна рискнула здоровьем маленького сына
15:58
Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами
15:43
Екатерина Волкова напомнила о главной утрате сериала "Воронины"
15:35
Угодившая на операционный стол Айза раскрыла страшный диагноз
14:50
В активном поиске: Решетова похорошела после расставания
14:43
Слава нашла мужика для 21-летней дочери
14:37
Бывший участник шоу "Дом-2" повторно женился
14:21
Бузову заподозрили в романе с известным фигуристом
14:10
Партнер Урганта озвучил зайца в новых сериях "Ну, погоди!"
13:55
Избившая внучку Гурченко модель предъявила обвинения: Пиарится за мой счет
13:49
Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости
13:44
"Может быть, еще сойдетесь с Пашей": Меньшова раскусила планы Муцениеце
13:09
"У обоих рыльце в пушку": звезда сериала "Кухня" не может простить измену мужа
13:08
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Москве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ женственностью
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Путину посоветовали не иметь дел с Лукашенко: оппозиция смотрится выгоднее
Политика
Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

Александр Лукашенко. Фото:kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Транзит власти в Белоруссии может пройти по казахстанскому сценарию. В таком случае Александр Лукашенко сохранит часть полномочий и контроль за ситуацией в республике даже после ухода с президентского поста, считает политолог Кирилл Озимов.

Продолжение: Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
прочитано 2123 раза

В Белоруссии готовится конституционная реформа. Значительная часть властных полномочий должна перейти регионам и муниципалитетам, повысится роль парламента.

ПО ТЕМЕ

Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме

Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Перераспределение полномочий должно сохранить ключевые звенья нынешнего белорусского режима, отметил политолог Кирилл Озимов. В таком случае бояться прихода к власти оппозиционных политиков Александру Лукашенко не стоит, полагает эксперт.

"Они, возможно, будут представлены в парламенте, но исключительно в меньшинстве, без рычагов для влияния на политику", – пояснил Озимов.

После проведения конституционной реформы в Белоруссии могут быть назначены досрочные президентские выборы. Но важным будет не сам факт их проведения, а то, кто будет контролировать волеизъявление граждан, считает политолог.

Лукашенко заинтересован в спокойно транзите власти, поэтому досрочные выборы могут пройти при текущем составе Центризбиркома, полагает Озимов. Но он не исключил, что глава ЦИК Лидия Ермошина может покинуть пост.

По мнению эксперта, транзит власти в Белоруссии может пройти по сценарию Казахстана. В таком случае из власти Лукашенко не уйдет: он может встать во главе парламента, который конституционная реформа наделит большими полномочиями, или Совет безопасности республики, написал эксперт в своей колонке на портале "Украина.ру".

В марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он правил почти 30 лет. Бывший глава государства сохранил в своих руках значительные полномочия: пост главы Совета безопасности Казахстана, лидера правящей партии и члена Конституционного совета.

Конституционную реформу Александр Лукашенко обсуждал 10 октября во время встречи с заключенными СИЗО КГБ. В беседе принимали участие бывший кандидат в президенты Белоруссии, экс-банкир Виктор Бабарико, члены координационного совета оппозиции. Разговор длился несколько часов, его содержание осталось в тайне.

12 октября 2020, 10:58 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Светлячок
Ответить
Крутится как уж на сковороде, только бы не потерять власть!
1

Популярные темы форума

Политика

Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Эксперт: осознавший ошибку Лукашенко перенастраивает вектор внешней политики на восток

Шоу-бизнес

"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

Певица вновь не разочаровала своих самых преданных поклонников
Шоу-бизнес

Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Телеведущая похвасталась нездоровой худобой
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин об уголовном деле по факту смерти Легкоступовой: Статус вдовца изменится

Найден странный предмет

Шоу-бизнес

"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего

Владимир Молчанов в браки более 50-ти лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+