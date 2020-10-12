Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

Транзит власти в Белоруссии может пройти по казахстанскому сценарию. В таком случае Александр Лукашенко сохранит часть полномочий и контроль за ситуацией в республике даже после ухода с президентского поста, считает политолог Кирилл Озимов.



прочитано 2123 раза