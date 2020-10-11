Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко. Некоторых слова президента о молящей помощи Светлане Тихановской перед выездом в Литву удивили, а другие же не придали этому значения.

На днях Лукашенко рассказал, как коммуницировал с Тихановской в первые дни после выборов. По его словам, тогда экс-кандидат в президенты попросилась на прием к главе МВД и заявила о желании уехать из Белоруссии. Александр Григорьевич медлить не стал и отдал распоряжение помочь оппозиционеру перебраться в Литву.

В тот же момент Лукашенко якобы дал Тихановской 15 тысяч долларов после того, как она пожаловалась на безденежье. Когда переезд удался, Светлана Георгиевна "плакала на шее" и благодарила за помощь, уверяет президент.

Павел Латушко стал одним из тех, кто не поверил Александру Григорьевичу. Член президиума КС сравнил: "То же самое, что меня вскормил грудью лично Лукашенко". Политик не видит нужны в том, чтобы комментировать странные заявления президента.

Латушко допустил эту мысль лишь для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Ему стало интересно, какое госпредприятие выделило 15 тысяч долларов для Тихановской и почему прокуратуру не заинтересовал этот факт. "Вот это уже сто процентов основание для импичмента", – сказал член президиума КС.