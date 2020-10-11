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Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Политика
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской

Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко. Некоторых слова президента о молящей помощи Светлане Тихановской перед выездом в Литву удивили, а другие же не придали этому значения.
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На днях Лукашенко рассказал, как коммуницировал с Тихановской в первые дни после выборов. По его словам, тогда экс-кандидат в президенты попросилась на прием к главе МВД и заявила о желании уехать из Белоруссии. Александр Григорьевич медлить не стал и отдал распоряжение помочь оппозиционеру перебраться в Литву.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В тот же момент Лукашенко якобы дал Тихановской 15 тысяч долларов после того, как она пожаловалась на безденежье. Когда переезд удался, Светлана Георгиевна "плакала на шее" и благодарила за помощь, уверяет президент.

Павел Латушко стал одним из тех, кто не поверил Александру Григорьевичу. Член президиума КС сравнил: "То же самое, что меня вскормил грудью лично Лукашенко". Политик не видит нужны в том, чтобы комментировать странные заявления президента.

Латушко допустил эту мысль лишь для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Ему стало интересно, какое госпредприятие выделило 15 тысяч долларов для Тихановской и почему прокуратуру не заинтересовал этот факт. "Вот это уже сто процентов основание для импичмента", – сказал член президиума КС.

Автор: 11 октября 2020, 16:10 Источник: Настоящее время ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Larissa kunova
Шестереочная тварь эта Тихановская.Суда мало для нее.Ее надо никогда не пускать вообще в Беларусь. Прибалты любят всяких таких шестерок проплаченных
.Пусть забирают себе.
ты не проплаченная? Светлана умница!!
Гость
Ответить
Неприятная, ну просто жуть. Страшко эта тихонавальновская!!!Гость
Неприятная, ну просто жуть. Страшко эта тихонавальновска!!!
на себя посмотри.
Гость
Ответить
Иваны! Не надо вам комментировать! Все знают: из под вашего грязного раздвоенного копыта ничего положительного не выйдет. Вы враги не только Украины и Белоруссии. Вы - враги всего мира!!
Larissa kunova
Ответить
Шестереочная тварь эта Тихановская.Суда мало для нее.Ее надо никогда не пускать вообще в Беларусь. Прибалты любят всяких таких шестерок проплаченных
.Пусть забирают себе.
Гость
Ответить
У год гещпщ
Неприятная, ну просто жуть. Страшко эта тихонавальновская!!!Гость
Ответить
Неприятная, ну просто жуть. Страшко эта тихонавальновска!!!
1

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