"120% точности": Лукашенко похвастался невероятным достижением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил с учеными на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, которая состоялась 23 января. Белорусский лидер не упустил возможности похвастаться невероятным достижением.

Во время торжественного мероприятия зашел разговор на тему, которая в последнее время волнует многих. Речь идет об изменении климата.

Ученые обратили внимание, что последние пять лет были самыми теплыми для Белоруссии за всю историю измерений. Это грозит негативными последствиями, в том числе учащением экстремальных явлений. Однако напугать белорусского лидера у специалистов не получилось, следует из опубликованной на его официальном интернет-портале стенограммы встречи.

"Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь", – отрезал Александр Лукашенко.

Он добавил, что наибольшие сомнения вызывают те научные сотрудники, которые занимаются прогнозированием погоды. "У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году", – вспомнил президент Белоруссии.

Его гнев вызвала неспособность синоптиков предсказать погоду, когда аграрии занимаются посевом или уборкой урожая. "Во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут", – пожаловался Александр Лукашенко.

Для самого Батьки ничего невозможного нет. После его вмешательства ситуация улучшилась кардинально. "Сейчас на три дня – 120% точности", – похвастался президент Белоруссии. Александр Лукашенко отметил, что такое невероятное достижение стало возможно благодаря кадровым перестановкам в гидрометеорологической службе.