Нахал Лукашенко публично обвинил Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с нахальным заявлением, в котором легко можно разглядеть признаки серьезного обвинения в адрес российского лидера Владимира Путина. Эта скандальная история связана с попытками белорусских властей найти более дешевую нефть в других странах.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что попытки властей Белоруссии найти на мировом рынке нефть, которая обойдется бюджету страны дешевле, чем черное золото из России, небезнадежное занятие. А призывы российской стороны трезво взглянуть на ситуацию он, судя по всему, склонен расценивать как попытки запугать ответственных лиц и затормозить процесс.

"Братья с востока пугают, что это будет очень дорого", – пожаловался Лукашенко во время совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. "Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся", – добавил он.

Президент Белоруссии признал, что альтернативного варианта, который бы позволил полностью отказаться от нефти из России, не существует.

"Но диверсифицироваться нам надо", – заявил Батька.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссии необходимо стремиться к тому, чтобы сократить долю российской нефти до 30% или 40%. Остальной объем можно получать через страны Балтии и Украину.

Существует еще один вариант, и, говоря о нем, Александр Лукашенко практически дошел до открытых обвинений в адрес Владимира Путина. "Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", – глубокомысленно заметил белорусский лидер.

Ранее в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указывал на бесперспективность попыток Александра Лукашенко найти в других странах нефть дешевле российской. "Любая нефть, которая заявлялась как альтернативная по отношению к российской – азербайджанская, казахстанская, венесуэльская или даже австралийская, изначально не могла быть таковой, потому что транспортное плечо, расходы и ценовая политика тех стран исключали подобного рода возможность", – подчеркнул эксперт.

Однако это не значит, что Александр Лукашенко откажется от планов по диверсификации поставок энергоносителей. Более того, он может пойти на откровенный демарш, который серьезно осложнит любое деловое сотрудничество между Белоруссией и Россией. "Лукашенко – человек импульсивный, истеричный. Он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", – предупредил Безпалько.