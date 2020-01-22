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Политика

Нахал Лукашенко публично обвинил Путина

Александр Лукашенко. Фото: Lan Hongguang/Xinhua/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с нахальным заявлением, в котором легко можно разглядеть признаки серьезного обвинения в адрес российского лидера Владимира Путина. Эта скандальная история связана с попытками белорусских властей найти более дешевую нефть в других странах.
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Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что попытки властей Белоруссии найти на мировом рынке нефть, которая обойдется бюджету страны дешевле, чем черное золото из России, небезнадежное занятие. А призывы российской стороны трезво взглянуть на ситуацию он, судя по всему, склонен расценивать как попытки запугать ответственных лиц и затормозить процесс.

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"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Братья с востока пугают, что это будет очень дорого", – пожаловался Лукашенко во время совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. "Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся", – добавил он.

Президент Белоруссии признал, что альтернативного варианта, который бы позволил полностью отказаться от нефти из России, не существует.

"Но диверсифицироваться нам надо", – заявил Батька.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссии необходимо стремиться к тому, чтобы сократить долю российской нефти до 30% или 40%. Остальной объем можно получать через страны Балтии и Украину.

Существует еще один вариант, и, говоря о нем, Александр Лукашенко практически дошел до открытых обвинений в адрес Владимира Путина. "Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", – глубокомысленно заметил белорусский лидер.

Ранее в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указывал на бесперспективность попыток Александра Лукашенко найти в других странах нефть дешевле российской. "Любая нефть, которая заявлялась как альтернативная по отношению к российской – азербайджанская, казахстанская, венесуэльская или даже австралийская, изначально не могла быть таковой, потому что транспортное плечо, расходы и ценовая политика тех стран исключали подобного рода возможность", – подчеркнул эксперт.

Однако это не значит, что Александр Лукашенко откажется от планов по диверсификации поставок энергоносителей. Более того, он может пойти на откровенный демарш, который серьезно осложнит любое деловое сотрудничество между Белоруссией и Россией. "Лукашенко – человек импульсивный, истеричный. Он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", – предупредил Безпалько.

Автор: 22 января 2020, 09:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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ЭПИДЕМИЮ НАМ НЕ ОСТАНОВИТЬ - БУДЕТ МОР
Найдите в интернете статью от сайта За Истину "Идет двенадцатый Грипп".
Там говорится что вакцины у человечества нет и будут в рвы тракторами сваливать тысячи трупов людей.
НЕ ВЕРЬТЕ КТО ГОВОРИТ ЧТО ВАКЦИНА ЕСТЬ.
ПилигримГость
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Нам нужно принять еще один закон "Димы Яковлева - 2" или правильнее закон "Жени Рынской". А все дело в том, что наша Божена заявляет что некие голуби или Аисты с небес спустятся под видом семикрылых сущностей из потустороннего мира и ей лично в руки вручат Нечто. Что это будет и от кого сама Божена не знает и знать не желает. Некие пришельцы из далёких глубин космоса нашей галактики. Конечно многие ей сочувствуют пусть будет нечто чем ничего. Церковь уже отреагировала тихим протестом своими статьями и умолкла тут же через неделю. Вроде их это не касается. А я скажу, нас все касается что творится в Родине нашей. А что если Божена уедет за границу прихватив с собой нечто, что мы даже и не узнаем что это было. А объяснит она это очень просто я вам это не покажу, так как это моё, и я не хочу его или её сглазить. В старину ведь так делали не показывали рожденных, чтобы уберечь от дурного глаза злых людей и ведьм (колдунов). Или наоборот, Божена будет всем подряд это показывать чем навредит дитяти. Опыта то материнства нет. Нужно взять Божену под контроль опытных мамочек и тем более не выпускать её из страны никогда и ни при каких обстоятельства. Так как ребенок КЛОНИРОВАННЫЙ принадлежит Государству и должен изучаться наукой. ЭТО НАШЕ ДОСТОЯНИЕ - ХВАТИТ РАСПРОДАВАТЬ ДЕТОК И МАМОЧЕК В ДРУГИЕ СТРАНЫ. РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ ЕГО ПАПА ПОХОРОНЕН С КРАСИВОЙ МОГИЛЬНОЙ ПЛИТОЙ! ПОЭТОМУ НАДО ВСЕМ МИРОМ СКИНУТЬСЯ НА ПЛИТУ!
ПилигримГость
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ГНЕВ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА НА КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ
или Почему святой Саровский старец топал ногами на приехавших просить его благословения декабристов!

В 1825 году к преподобному в Саровскую обитель (святого уже тогда называли «блаженный старец Серафим») приехали какие-то блестящие офицеры, прося благословения. Изумление братии вызвало то обстоятельство, что преподобный Серафим, за некоторым исключением, всегда встречавший любого человека искренним и ласковым обращением «радость моя», вдруг воспламенился гневом при одном виде этих господ и, не дав благословения, погнал из своей кельи.
На следующий день эти офицеры снова пришли к великому старцу, обладавшему даром прозорливости и чудотворения, и, встав на колени, опять просили его благословения. Однако преподобный не изменил своего решения. Более того, он разгневался еще сильнее — даже затопал ногами — и погнал из своей кельи прочь.

Введенный в соблазн келейник, видя подобную реакцию батюшки, чья святость не вызывала никакого сомнения, не утерпел и спросил у преподобного: «Батюшка, отец Серафим! Почему ты, всегда такой ласковый и приветливый ко всем, так сердито прогнал этих смиренных и хороших господ?» В ответ старец молча взял келейника за руку и повел его в лес, к вырытому там колодцу, и лишь коротко сказал: «Смотри!»

На дне колодца был виден каждый камешек — настолько была чиста и прозрачна собравшаяся там вода. «Смотри дальше!» — приказал преподобный. Келейник увидел, как на дне что-то замутилось. Потом все больше и больше. Наконец, грязная муть поднялась до самого верха и весь колодец превратился в какой-то грязный, чуть ли не болотный отстойник.» Вот что они хотят сделать с Россией!» — крикнул негодующий Серафим удивленному келейнику.

… Только позднее выяснилось, что приезжие офицеры были как раз теми самыми декабристами, которые решили получить благословение преподобного Серафима на предстоящее восстание.

Однако первые сваи в основание лагерей будущего ГУЛага и первые мотки тогда еще невидимой колючей проволоки вокруг них намотали именно они — превозносимые и до сей поры декабристы, посягнувшие (заметьте, даже не свергнувшие, не убившие монарха — лишь посягнувшие!) на власть Царя, который, по самому определению, является ПОМАЗАННИКОМ БОЖИИМ, в отличие, скажем, от какого-нибудь президента, канцлера или премьер-министра.


Монархия и демократия: что лучше?
Более того, декабристы в свое время, по существу, посягнули на Самого Бога, Который через Своих Помазанников управляет конкретным народом. В каком-то смысле повторилась давняя история с древними иудеями, которые потребовали у Бога менее совершенную форму государственного устройства, чем та, что была у них до той поры. Вместо «прямого» управления ими Бога через Судей и Пророков — явление уникальное и ни у кого больше не существовавшее, — они потребовали царей, «как у всех других народов», то есть, в данном случае, менее совершенного (по сравнению с тем, что было) правления. Пророк Самуил добросовестно выполнил волю Всевышнего, Который пошел навстречу «пожеланиям трудящихся» из числа избранного Им в свое время народа, и помазал на трон сначала Саула, а потом знаменитого царя-псалмопевца св. Давида.

Однако, то, что было шагом назад для иудеев (в силу их особого статуса на Земле, который сохранялся ими вплоть до распятия Христа), для всех остальных народов можно считать наивысшим благом. Власть Помазанника Божия является наиболее совершенной формой государственного устройства в условиях общего несовершенства человеческой природы. При этом следует уточнить, что абсолютно совершенной формы правления, «хорошей» во всех отношениях и без каких-либо недостатков в природе просто не может существовать вообще. Хотя бы потому, что, начиная еще со времен первочеловеков, всегда были и будут пребывать на земле Каины, готовые перерезать глотку своим братьям — Авелям.

И именно это, максимально совершенное для земных условий, монархическое мироустройство, по своей слепоте, попытались разрушить декабристы, навязывая России элементы демократии в виде конституционного ограничения власти Помазанника Божия, и даже упраздняя саму эту власть. Другими словами, «приспуская» форму государственного устройства на еще более низкий и в еще большей степени «оторванный» от Бога уровень.

Сама по себе демократия в законченном ее виде предполагает избрание государственных лидеров не по Промыслу и Изволению Божию, как при монархии. В условиях последней Сам Господь определяет будущих правителей страны, воплощая в качестве наследника престола нужную для этого личность (в том числе даже одиозную — иногда для нации жизненно необходимо и горькое лекарство). При демократии же избрание власти осуществляется исключительно на основе своевольного «хотения» человеков — часто омраченных грехами и весьма ложными представлениями на предмет того, «что такое хорошо и что такое плохо». Обо всем этом блестяще писал еще Иван Александрович Ильин в своей работе «Монархия и республика». Кроме того, «закулисные » кукловоды во всем мiре уже давно сделали из выборов в любой стране лишь спектакль — к власти приходит, все равно, подчиненная им личность, какого бы политического окраса она не была! А другие к выборам в качестве кандидатов уже не допускаются — так хитро во всем мiре функционирует эта система!
ПилигримГость
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Генералисимус Лукашенко, вы должны давно в Кремле сидеть.
А вы на хуторе близ деканьки.
Не стыдно?
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