Вскрылись серьезные разногласия между Путиным и Медведевым

Медведев хотел объединить президентскую и исполнительную
ветви власти. В таком случае президент становился главой исполнительной власти
по примеру США, пишет издание "Коммерсантъ".
По данным СМИ, Путин с предложенной Медведевым моделью не согласился. В ходе послания Федеральному собранию 15 января он сообщил об отказе от суперпрезидентской власти и постепенном переходе к президентско-парламентской республике.
Сразу после оглашения послания Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Путин ее немедленно принял и предложил уходящему премьер-министру стать своим заместителем в Совете безопасности. Предполагается, что на новой должности он займется вопросами укрепления обороноспособности.
Вот так Медведев объявлял об отставке правительства pic.twitter.com/yDggX65Go4— Лентач (@oldLentach) January 15, 2020
На пост главы правительства президент предложил руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Согласовать кандидатуру должна Госдума. Накануне глава ФНС прибыл в нижнюю палату для консультаций с депутатами. Ожидается, что парламентарии рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 16 января.
Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил столичный станкостроительный институт, кандидат наук. На государственной службе – с 1998 года. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон.
В 2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, но вскоре вошел в кадровый президентский резерв. В 2010 году Мишустина назначили руководителем Федеральной налоговой службы. Наблюдатели отмечают его заслуги в цифровизации ведомства и внедрении электронных сервисов.
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