Мишустин заявил о намерении защитить российских бизнесменов

Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин 16 января выступил перед депутатами Госдумы. В качестве одного из основных направлений своей работы он обозначил поддержку российских предпринимателей, сообщает телеканал "Царьград".
"Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли повышать зарплату сотрудникам", – заявил Мишустин.
Напомним, что накануне правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава ФНС был предложен в качестве кандидата на пост нового премьер-министра президентом Владимиром Путиным.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать