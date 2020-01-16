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Политика

Мишустин заявил о намерении защитить российских бизнесменов

Продолжение: Названа причина отставки правительства Дмитрия Медведева
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Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин 16 января выступил перед депутатами Госдумы. В качестве одного из основных направлений своей работы он обозначил поддержку российских предпринимателей, сообщает телеканал "Царьград".

"Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли повышать зарплату сотрудникам", – заявил Мишустин.

Напомним, что накануне правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава ФНС был предложен в качестве кандидата на пост нового премьер-министра президентом Владимиром Путиным. 

Автор: 16 января 2020, 14:38

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