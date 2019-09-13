Зеленский получил жесткий ответ после скандальной выходки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции российской стороны на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости продления антироссийских санкций. Официальный представитель Кремля напомнил об опасности попыток оказать давление на Москву.

В Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о том, что западные страны должны сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока ситуация в Донбассе не будет разрешена. С таким заявление президент Украины выступил во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

Аргументы против санкционной политики Запада у России не изменились. "Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Речь идет о том, что ограничительные меры не только бесполезны, но и вредны для всех сторон. "Санкции – это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего – ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что есть и положительные сигналы из Киева. Например, украинские власти дали понять, что разрабатывают детальную дорожную карту по выполнению взятых на себя в рамках минских договоренностей обязательств. "Вот эти слова, вот эти новости нам импонируют гораздо больше", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Примечательно, что Владимира Зеленского не поддержали даже привычные союзники. Несогласие с санкционной политикой, в частности, выразил президент Финляндии Саули Ниинисте. Он напомнил, что когда вводились санкции политики говорили о скором крахе российской экономики. Однако этого до сих пор не произошло, что лучше всего иллюстрирует неэффективность подобного рода мер.

Напомним, Владимир Зеленский закатил настоящий скандал во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Он попытался убедить слушателей в необходимости продолжения санкционной политики в отношении России. Западные страны, по словам украинского лидера, должны забыть о своих экономических интересах, потому что на Украине умирают люди.