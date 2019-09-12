Беспредельщик Зеленский возмутил наглой выходкой

Из-за поведения президента Владимира Зеленского фракцию "Слуга народа" в Верховной раде ожидает раскол. Происходящее возмущенные наблюдатели назвали "антиконституционным мятежом".



Зеленский оказался не тем, за кого себя выдавал, констатировал политолог Олег Соскин. Эксперт прокомментировал ситуацию, которая сложилась в пропрезидентской партии "Слуга народа" после снятия с рассмотрения законопроекта об императивном мандате депутата.

Инициированный окружением Зеленского законопроект вызвал возмущение членов фракции. Документ, фактически обязующий рядовых "слуг народа" голосовать в унисон с генеральной линией партии, назвали "законом о партийной диктатуре".

Действия Зеленского – это практически конституционный мятеж, заявил Соскин. "И я думаю, что должен произойти раскол. Достаточно того, чтобы 30 человек отделились, – и уже никакой "Слуги народа" и никакого большинства не будет", – цитирует эксперта портал "Украина.ру".

Положение Зеленского могут усугубить готовящиеся законопроекты. Эксперт опасается, что они "оставят малый и средний бизнес без копейки".

Законопроект об императивном мандате предполагает лишение парламентария его статуса в случае выхода из фракции. Во фракции "Слуга народа" документ встретили в штыки.

Скандальным оказался и законопроект о процедуре импичмента президента. Владимир Зеленский подписал нормативный акт 11 сентября. Для начала отстранения главы государства от власти нужно большинство голосов Верховной рады.

Эксперты встретили документ в штыки. По их мнению, это делает импичмент Зеленского практически невозможным. Большинство мест в парламенте принадлежит пропрезидентским депутатам. Вряд ли "слуги народа" посмеют голосовать против своего лидера.