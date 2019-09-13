Двуличный Зеленский закатил скандал перед встречей с Путиным

Обсуждение предстоящей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского заставило многих экспертов усмотреть в украинском лидере политика, готового к конструктивному диалогу и поиску совместных решений. Однако бывший шоумен выступил с заявлением, которое доказало, что от продолжения агрессивной линии поведения, выбранной еще его предшественником Петром Порошенко, полностью отказаться он не готов.

Для многих западных политиков встреча Путина и Зеленского, на которой будет обсуждаться мирное решение кризиса в Донбассе, стала поводом для того, чтобы начать обсуждение отмены антироссийских санкций. Однако президент Украины выступил с неожиданно скандальным заявлением во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – цитирует RT Владимира Зеленского.

Ограничительные меры в отношении России он назвал "налогом ради мира". Однако по какой причине этот налог ложится на плечи западных стран, а также почему действует в отношении государства, не являющегося стороной конфликта в Донбассе, Владимир Зеленский уточнять не стал.

Демонстрация Киевом подобной позиции уже оказала не самое лучшее влияние на информационный фон перед встречей Путина и Зеленского. Однако на этом президент Украины не остановился и сделал еще одно сомнительное заявление.

"Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", – цитирует ТАСС Владимира Зеленского.

Зеленский на ежегодном форуме Yalta Europen Strategy призвал сохранять санкции против России pic.twitter.com/EnxAxZzlJ0 — Та Ти Шо! (@tatysho2019) September 13, 2019

Высказался президент Украины и про свое видение мирного процесса в Донбассе. "Я очень аккуратно отношусь к теме миротворцев. Я не хочу, чтоб у нас с Донбассом был сценарий Абхазии или Приднестровья, поэтому я очень осторожно отношусь, поэтому я не поднимаю эту тему", – признался он.

Отметим, встреча Путина и Зеленского в рамках нормандского формата, когда к переговорам привлечены также лидеры Франции и Германии, намечена на сентябрь. Эксперты ожидают, что именно на ней начнется обсуждение всех спорных вопросов.

До выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве Владимир Зеленский демонстрировал весьма конструктивную позицию в отношении России. Однако его агрессивные выпады, касающиеся продления антироссийский санкций и украинских претензий на Крым, многие слушатели расценили как настоящий скандал. Как это отразится на встрече Путина и Зеленского покажет время.