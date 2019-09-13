Зеленскому после истерики влепили смачную оплеуху

Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший настоящую антироссийскую истерику во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", не нашел понимания даже среди своих традиционных союзников. Идею бывшего шоумена о продлении санкций против России не поддержал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Призыв Владимира Зеленского, прозвучавший в преддверии его встречи с Владимиром Путиным, о продлении санкций против России, не вызвал большого ажиотажа в стане западных лидеров. Судя по всему, годы экономических потерь доказали им бесперспективность попыток оказать давление на политику Москвы экономическими методами.

Так, президент Финляндии Саули Ниинисте напомнил, что когда санкции против России только вводились, то эксперты обещали крушение российской экономики, в результате которого Москва, по их уверениям, будет вынуждена отступить. "Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", – цитирует ТАСС финляндского лидера.

Скандал Владимира Зеленского, таким образом, не привел к ожидаемому результату. Наоборот, президенту Украины довольно четко указали, какого именно поведения от него ждут. Запад, судя по всему, устал от агрессивной украинской риторики и настаивает на том, чтобы все вопросы решались исключительно за столом переговоров.

Зеленский на ежегодном форуме Yalta Europen Strategy призвал сохранять санкции против России pic.twitter.com/EnxAxZzlJ0 — Та Ти Шо! (@tatysho2019) September 13, 2019

"Нам надо попробовать. У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано", – подчеркнул Саули Ниинисте.

Кроме того, он намекнул, что Владимир Зеленский сильно рискует, не прислушиваясь к изменениям риторики своих европейских коллег. "Если мы будем по-прежнему думать только в категориях белое и черное, то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха", – заметил президент Финляндии.

Владимир Зеленский заявил о готовности бороться за возвращение Крыма в состав страны "не только словами".

Перекрытием воды, взрывом электроопор? Было уже. Игрой причинным местом на рояле? Это совсем врядли поможет. — Голос Мордора (@spacelordrock) September 13, 2019

Напомним, Владимир Зеленский закатил настоящий скандал во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Президент Украины заявил о необходимости продолжать давить на Россию санкциями. "Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – заявил бывший шоумен.

Кроме того, он пообещал, что Киев продолжит бороться за захват Крыма. "И не только словами", – заявил политик. Примечательно, что подобные угрозы прозвучали в преддверии встречи Путина и Зеленского в рамках переговоров в нормандском формате.