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Политика

Зеленскому после истерики влепили смачную оплеуху

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский, устроивший настоящую антироссийскую истерику во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", не нашел понимания даже среди своих традиционных союзников. Идею бывшего шоумена о продлении санкций против России не поддержал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Продолжение: Доведенному до отчаяния Порошенко нанесли новый удар
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Призыв Владимира Зеленского, прозвучавший в преддверии его встречи с Владимиром Путиным, о продлении санкций против России, не вызвал большого ажиотажа в стане западных лидеров. Судя по всему, годы экономических потерь доказали им бесперспективность попыток оказать давление на политику Москвы экономическими методами.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Так, президент Финляндии Саули Ниинисте напомнил, что когда санкции против России только вводились, то эксперты обещали крушение российской экономики, в результате которого Москва, по их уверениям, будет вынуждена отступить. "Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", – цитирует ТАСС финляндского лидера.

Скандал Владимира Зеленского, таким образом, не привел к ожидаемому результату. Наоборот, президенту Украины довольно четко указали, какого именно поведения от него ждут. Запад, судя по всему, устал от агрессивной украинской риторики и настаивает на том, чтобы все вопросы решались исключительно за столом переговоров.

"Нам надо попробовать. У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано", – подчеркнул Саули Ниинисте.

Кроме того, он намекнул, что Владимир Зеленский сильно рискует, не прислушиваясь к изменениям риторики своих европейских коллег. "Если мы будем по-прежнему думать только в категориях белое и черное, то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха", – заметил президент Финляндии.

Напомним, Владимир Зеленский закатил настоящий скандал во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Президент Украины заявил о необходимости продолжать давить на Россию санкциями. "Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – заявил бывший шоумен.

Кроме того, он пообещал, что Киев продолжит бороться за захват Крыма. "И не только словами", – заявил политик. Примечательно, что подобные угрозы прозвучали в преддверии встречи Путина и Зеленского в рамках переговоров в нормандском формате.

Автор: 13 сентября 2019, 12:29

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