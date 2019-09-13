Названы сроки встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться уже в самое ближайшее время. Пока же президенты России и Украины проводят двусторонние переговоры по телефону.

Над подготовкой к встрече лидеров Германии, Франции, России и Украины в нормандском формате для обсуждения выхода из кризиса в Донбассе работает множество специалистов. Прорабатывают этот вопрос, в том числе, и в команде Владимира Зеленского.

Однако сам бывший шоумен признался, что не может сказать, когда состоится его встреча с Путиным. "Скажу честно, даты нет", – цитирует "Царьград" политика. Тем не менее, у Киева есть принципиальная позиция, сужающая возможные сроки для переговоров. "Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", – подчеркнул президент Украины.

Встреча Путина и Зеленского, по словам последнего, может приблизить окончание войны в Донбассе, а также способствовать возвращению украинских заключенных из России. Это украинский лидер назвал своими приоритетными задачами.

Тем временем американские дипломаты отмечают, что и без личной встречи Путин и Зеленский смогли добиться значительного прогресса. "Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского", – цитирует RT временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Он сравнил эту ситуацию с тем, как Владимир Путин выстраивал диалог с предыдущим президентом Украины. "Не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, и есть определенный прогресс", – заключил Уильям Тейлор.

Встреча Путина и Зеленского, тем временем, обещает стать крайне содержательной. По словам украинского лидера, лидеры четырех государств будут принимать решения по формуле Штайнмаера, а также по все пункты Минских соглашений.