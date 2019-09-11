Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде

Надежда Савченко может похвастаться одной из самых подвижных политических биографий на Украине. Настоящим героем начали называть ее украинские СМИ после того, как суд доказал ее причастность к убийству российских журналистов в Донбассе и приговорил к тюремному заключению.
Надежда Савченко вернулась на Украину в результате обмена на пойманных Киевом россиян и была встречена как суперзвезда. Она получила статус и должность народного депутата. Впрочем, великими свершениями в стенах Верховной рады не отличилась. Запомнилась, скорее, яркими, харизматичными и не всегда адекватными и цензурными заявлениями, сделанными в стенах парламента.
После тюремного заключения, инициированного уже украинскими властями, вернуться в Верховную раду в качестве полноценного парламентария Надежда Савченко не смогла. Однако как гость она туда попала. И тут же стала героиней короткого ролика, на котором о чем-то увлеченно рассказывает пустоте. Скорее всего, экс-нардеп репетировала свою речь, однако ее репутация многих заставила посмеяться над этим эпизодом.
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