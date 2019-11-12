Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Надежда Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. Стала известна после громкого дела о гибели в Донбассе журналистов российского телевидения Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году.

После окончания школы Савченко получила специальность модельера-дизайнера, после чего год училась на факультете журналистики Киевского университета. Впоследствии связала свою жизнь с армией - поступила по контракту в ряды Вооруженных сил Украины, в 2004-2005 годах в составе украинского миротворческого контингента принимала участие в миссии в Ираке.

После возвращения поступила в Харьковский университет Воздушных Сил, откуда ее дважды отчисляли за профнепригодность, но ей удалось закончить военный вуз по специальности "штурман". Летала на вертолете Ми-24, 45 раз прыгала с парашютом. В 2014 году была уволена в запас, но принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистических батальонов, выполняла роль наводчицы.

С июля 2014 года находилась под стражей в России по обвинению в причастности к убийству сотрудников ВГТРК. По версии следствия, участвуя в боевых действиях в составе батальона "Айдар", она определила координаты группы журналистов и передала их украинским силовикам. 22 марта 2016 года суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей. 25 мая 2016 года Савченко была помилована указом президента России по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина.

Во время нахождения под стражей в России, Савченко заочно стала депутатом Верховной рады и членом украинской делегации в ПАСЕ. После возвращения на родину делала множество противоречивых заявлений касательно боевых действий на Донбассе и отношений с Россией, начала активно заниматься политикой и даже говорила о желании стать президентом Украины.