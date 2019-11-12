Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Надежда Викторовна Савченко

депутат Верховной рады Украины
Надежда Викторовна Савченко
  • Дата рождения: 11 мая 1981
  • Место рождения: город Киев, СССР
  • Знак зодиака: Телец

Надежда Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. Стала известна после громкого дела о гибели в Донбассе журналистов российского телевидения Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году.

После окончания школы Савченко получила специальность модельера-дизайнера, после чего год училась на факультете журналистики Киевского университета. Впоследствии связала свою жизнь с армией - поступила по контракту в ряды Вооруженных сил Украины, в 2004-2005 годах в составе украинского миротворческого контингента принимала участие в миссии в Ираке.

После возвращения поступила в Харьковский университет Воздушных Сил, откуда ее дважды отчисляли за профнепригодность, но ей удалось закончить военный вуз по специальности "штурман". Летала на вертолете Ми-24, 45 раз прыгала с парашютом. В 2014 году была уволена в запас, но принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистических батальонов, выполняла роль наводчицы.

С июля 2014 года находилась под стражей в России по обвинению в причастности к убийству сотрудников ВГТРК. По версии следствия, участвуя в боевых действиях в составе батальона "Айдар", она определила координаты группы журналистов и передала их украинским силовикам. 22 марта 2016 года суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей. 25 мая 2016 года Савченко была помилована указом президента России по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина.

Во время нахождения под стражей в России, Савченко заочно стала депутатом Верховной рады и членом украинской делегации в ПАСЕ. После возвращения на родину делала множество противоречивых заявлений касательно боевых действий на Донбассе и отношений с Россией, начала активно заниматься политикой и даже говорила о желании стать президентом Украины.

Экс-депутат Савченко: Зеленский позавидует сбежавшему Януковичу

Экс-депутат Савченко: Зеленский позавидует сбежавшему Януковичу
Бывший депутат Верховной рады предупредила о возможных бедствиях на Украине. Надежда Савченко полагает, что Владимир Зеленский идет на риск. Политик Надежда Савченко выразила недовольство ростом цен на газ для Украины.

Савченко разоблачила истинных руководителей Украины

Савченко разоблачила истинных руководителей Украины
Экс-депутат Рады Надежда Савченко раскрыла сенсационные факты об управлении Украиной семьей Байденов. Скандально известная женщина-политик на своем ютуб-канале опубликовала сенсационный документальный видеоролик о внешнем управлении Украиной.

Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко

Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко обрушилась с критикой на власти Украины. Политик заявила, что страна теряет суверенитет, потому что находится под влиянием внешних игроков.

Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского

Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что случится с Украиной в будущем. Политик заявила, что страна переживает застой в сфере инфраструктуры.

Надежда Савченко обматерила журналиста

Надежда Савченко обматерила журналиста
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приняла участие в съемках программы "Антиподы" для канала ISLND TV на "Ютубе". Журналист Сергей Иванов рассказал подписчикам о том, как экс-народная избранница обматерила его за кадром. Концепция программы "Антиподы" строится на неудобных вопросах гостям.

"Не будь лохом": Зеленский получил неожиданное предупреждение

"Не будь лохом": Зеленский получил неожиданное предупреждение
Президент Украины Владимир Зеленский получил неожиданное предупреждение после того, как заговорил о начале земельной реформы и принятии закона о референдумах. Обратиться к бывшему шоумену решила скандально известная Надежда Савченко. "Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины – обманут украинцев и Украину.

Савченко жестоко отлупили после важного объявления

Савченко жестоко отлупили после важного объявления
В Сети появилось видео с важным объявлением. Надежда Савченко стала ведущей нового шоу, в котором она будет рассказывать зрителям о работе нового созыва Верховной рады. Далеко не все комментаторы восприняли эту новость положительно. Многие обвинили бывшего депутата в предательстве собственных идеалов. Настоящий шквал критики обрушился на бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко после публикации анонса новой передачи на телеканале ZIK.

Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде (видео)

Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено неадекватное поведение бывшего депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Она вернулась в здание парламента и о чем-то очень эмоционально беседовала с пустотой. Надежда Савченко может похвастаться одной из самых насыщенных политических биографий на Украине.

Вернувшимся после обмена заключенными украинцам предсказали печальную судьбу

Вернувшимся после обмена заключенными украинцам предсказали печальную судьбу
Многие украинцы, вернувшиеся в страну в результате обмена заключенными между Россией и Украиной, рискуют повторить судьбу Надежды Савченко, уверены эксперты. Летчица была заочно провозглашена Героем, попала в Верховную раду, затем за решетку, а сейчас официально признана безработной. За "страданиями" Надежды Савченко, находящейся за решеткой в России, с замиранием сердца следили украинцы и многие оппозиционно настроенные деятели в России.

Юлия Савичева призналась в тайном страхе

Юлия Савичева призналась в тайном страхе
Финалистка "Фабрики звезд – 2", участница "Евровидения-2004" поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост в своем Instagram. Юлия Савичева стала замечать, что время летит очень быстро. "Казалось бы, совсем недавно мне было 16, и я впервые открывала двери в звездный дом "Фабрики", а сегодня моей дочке уже почти два года", – отметила певица.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения