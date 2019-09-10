Вернувшимся после обмена заключенными украинцами предсказали печальную судьбу

Многие украинцы, вернувшиеся в страну в результате обмена заключенными между Россией и Украиной, рискую повторить судьбу Надежды Савченко, уверены эксперты. Летчица успела заочно провозглашена как Герой, попала в Верховную раду, затем – за решетку, а сейчас официально признана безработной.

За "страданиями" Надежды Савченко, находящейся за решеткой в России, с замиранием сердца следили украинцы и многие оппозиционно настроенные деятели в России. Они буквально со слезами на глазах считали каждый день голодовки украинской заключенной и старались не обращать внимание на то, что день ото дня она становится все более плотно скроенной.

Еще одним гражданином Украины, который привлек к себе всеобщее внимание объявлением голодовки, стал Олег Сенцов. Он также вернулся из России изрядно поправившимся. Однако это далеко не единственное, что объединяет попавших под действие процедуры обмена заключенными между странами украинцев. Вполне возможно, что их ожидает похожая судьба.

"Те 35 человек, которых сейчас обменяли – им надо посмотреть на историю Савченко", – цитирует НСН бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина. "Ее пример очень поучителен: как ее тогда встречали, дали ей героя Украины, как она надувалась, что она такая "козырная". А чем все закончилось? Пшиком!", – напомнил он.

По словам эксперта, у Надежды Савченко были шансы на то, чтобы вырастить из себя значимую на Украине величину. Однако она не захотела учиться ничему новому, понадеявшись на уже сложившуюся репутацию. Ее запаса, однако, не хватило даже для того, чтобы досидеть до конца одного созыва парламента страны.

Поэтому и тем заключенным, которые вернулись из России в последний раз по программе обмена, не стоит рассчитывать на то, чтобы построить свою жизнь вокруг одного факта попадания в тюрьму. "Надо заниматься своей частной жизнью, ни в коем случае не лезть в политику и общественные движения. Ну, пожал им Зеленский руку – а кто такой Зеленский? Сегодня он есть, завтра его не будет – так же, как Порошенко", – подчеркнул Олег Соскин.

Напомним, в 2016 году Надежду Савченко признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе и приговорили к 22 годам колонии. В том же году ее обменяли на задержанных россиян. На родине ей вручили звезду героя Украины и сделали депутатом, однако после лишили неприкосновенности и, обвинив в подготовке теракта, бросили за решетку. Савченко освободилась в апреле 2019 года.

Олег Сенцов, которого сторонники называют режиссером, был задержан за подготовку к теракту в Крыму. Он планировал устроить взрыв на площади. На Украине его встречали как героя. Также свою поддержку ему выражали многие российские оппозиционные деятели.