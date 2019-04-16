Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
Надежда Савченко будет баллотироваться в украинский парламент на выборах осенью 2019 года. Как заявили в партии бывшей летчицы и депутата Рады, ее выдвижению на пост президента страны помешала "действующая система". Однако программа для участия Савченко в парламентских выборах, намеченных на осень, уже готова.
Препятствий для продвижения партии Надежды Савченко в парламент эксперты не видят. "А почему бы и нет? Она сейчас жаждет активной деятельности. У нее, как говорится, накипело. Особенно из-за чувства несправедливости. Она вполне могла бы наворотить дел", – заявил RT политолог Александр Дудчак. Он считает, что Савченко, скорее всего, примкнет к более известной политической силе.
Освобождение Надежды Савченко из тюрьмы и надвигающийся второй тур президентских выборов на Украине, который пройдет 21 апреля – вовсе не случайные совпадения, уверены пользователи Сети. "Поздно спохватился. Надо было раньше посмотреть, тогда бы понял, как выстраивать свою президентскую кампанию. А сейчас беги, Петя, беги! Скоро Савченко за тобой придет", – пишут комментаторы в Twitter.
Другие "доброжелатели" разместили псевдопослание от вышедшей на свободу Надежды Савченко, адресованное Петру Порошенко, сообщает "Царьград ТВ". "Тикай с городу!" – говорится в смс-сообщении.
16 апреля подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи. Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человек и будет бороться за Украину.
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