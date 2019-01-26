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Политика

Арестованную Савченко благословили на борьбу с Порошенко

Надежда Савченко. Фото: http://www.globallookpress.com
Надежду Савченко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины. Решение принято на съезде партии "Общественно-политическая платформа", лидером которой является бывший нардеп.
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Кандидатуру Савченко на съезде, который состоялся в конференц-зале отеля "Украина" в Киеве, предложила ее сестра Вера. За выдвижение бывшей летчицы проголосовали все 100 делегатов из разных регионов страны.

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 Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

Народный депутат Надежда Савченко более 10 месяцев содержится под стражей. Она уже заявляла, что  Служба безопасности Украины (СБУ) препятствует процессу ее регистрации. В частности, к ней не пускают нотариуса, который должен оформить необходимые документы.

Надежду Савченко арестовали 20 марта 2018 года. Обвинили нардепа по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Срок ареста неоднократно продлевали. В последний раз – 18 декабря – Шевченковский районный суд Киева продлил ее арест на 60 дней .

Народный депутат Савченко имеет право участвовать в президентских выборах, так как она не осужденная. В конце минувшего года она заявила, что намерена участвовать в кампании, которую начинает прямо в СИЗО. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. В начале ноября политик заявила, что будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Старт президентской избирательной гонке официально был дан 31 декабря.

В рейтинге президентской кампании на Украине сейчас лидирует глава движения "Батькивщина" Юлия Тимошенко. За ней с небольшим отставанием следует действующий президент Петр Порошенко. Однако, по другим опросам, украинского президента значительно опережают актер Владимир Зеленский и лидер объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, пишут "Известия".


Автор: Андрей Евлампиев26 января 2019, 16:10
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