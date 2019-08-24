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Общество

Савченко сообщила об украинизации граждан России

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Украинский государственный деятель Надежда Савченко сделала неожиданное заявление. Она считает, что скоро граждане России будут хорошо понимать украинский язык. По ее мнению, это может положительно повлиять на отношения двух стран.

В недавнем интервью телеканалу NewsOne Надежда Савченко отметила, что на российском телевидении регулярно показывают выступления украинских политиков. "Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя", – передает ее слова РИА Новости.

Депутат Верховной рады VIII созыва уверена, что благодаря этому граждане двух стран смогут лучше понимать друг друга. "Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в понимании", – заключила Надежда Савченко. 

Автор: 24 августа 2019, 11:32

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