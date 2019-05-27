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Политика

"Хуже, чем в том колхозе": Объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проехал Минскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) в качестве пассажира автобуса. Внимание политика привлек крупный рынок на обочине.
прочитано 949 раз

Президент Белоруссии известен своим вниманием не только к вопросам глобальной политики, таким как отношения Минска и Москвы, экономическая независимость и торговый баланс страны, но и к мелочам. В частности, Александр Лукашенко следит за отношением к домашней скотине в колхозах и, как оказалось, внешнему виду окрестностей.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Во время инспекции окрестностей Минской кольцевой автомобильной дороги белорусский лидер обратил внимание на крупный рынок на обочине. Увиденным он остался недоволен. "Ну ты посмотри по этому рынку. Ну что это такое?! Ну ты посмотри, какой бардак здесь", – цитирует издание UDF.BY Лукашенко. "Ну железная дорога, надо подумать что здесь сделать. Но это же хуже, чем в том колхозе, где мы были", – добавил он.

Президент Белоруссии обращался, по всей видимости, в мэру Минска Анатолию Сиваку, который сопровождал его во время инспекционной поездки. Как градоначальник будет решать ситуацию, пока неизвестно.

Колхоз, о котором вспомнил Лукашенко – ферма "Слижи" в Шкловском районе. Это место президент Белоруссии также посетил лично. Он сравнил загоны для скота с Освенцимом и устроил настоящий разнос владельцу хозяйства.

Отметим, ранее Александр Лукашенко распорядился высадить деревья вдоль дороги возле урочища Куропаты. "По периметру туи можно", – заметил белорусский президент. Он добавил, что отдыхающие на обочине люди, которых политик заметил лежащими на траве, подобное решение поддержат.

Вместе с тем, Лукашенко предостерег от работ по благоустройству без разрешения. "Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо", – подчеркнул белорусский лидер.

Автор: Геннадий Куприянов27 мая 2019, 12:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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