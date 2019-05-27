"Хуже, чем в том колхозе": Объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак
Президент Белоруссии известен своим вниманием не только к вопросам глобальной политики, таким как отношения Минска и Москвы, экономическая независимость и торговый баланс страны, но и к мелочам. В частности, Александр Лукашенко следит за отношением к домашней скотине в колхозах и, как оказалось, внешнему виду окрестностей.
Во время инспекции окрестностей Минской кольцевой автомобильной дороги белорусский лидер обратил внимание на крупный рынок на обочине. Увиденным он остался недоволен. "Ну ты посмотри по этому рынку. Ну что это такое?! Ну ты посмотри, какой бардак здесь", – цитирует издание UDF.BY Лукашенко. "Ну железная дорога, надо подумать что здесь сделать. Но это же хуже, чем в том колхозе, где мы были", – добавил он.
Президент Белоруссии обращался, по всей видимости, в мэру Минска Анатолию Сиваку, который сопровождал его во время инспекционной поездки. Как градоначальник будет решать ситуацию, пока неизвестно.
Лукашенко поедет сегодня инспектировать МКАД pic.twitter.com/9LCi08iO4z— Чай з варэннем (@belteanews) 24 мая 2019 г.
Колхоз, о котором вспомнил Лукашенко – ферма "Слижи" в Шкловском районе. Это место президент Белоруссии также посетил лично. Он сравнил загоны для скота с Освенцимом и устроил настоящий разнос владельцу хозяйства.
Отметим, ранее Александр Лукашенко распорядился высадить деревья вдоль дороги возле урочища Куропаты. "По периметру туи можно", – заметил белорусский президент. Он добавил, что отдыхающие на обочине люди, которых политик заметил лежащими на траве, подобное решение поддержат.
Лукашенко считает, что по периметру Куропат не хватает туй.— Eduard Palchys (@1863x) 24 мая 2019 г.
Сам только что был в Урочище, и по-моему, там не хватает 70 белых, 7-метровых крестов. pic.twitter.com/DReJp2v55y
Вместе с тем, Лукашенко предостерег от работ по благоустройству без разрешения. "Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо", – подчеркнул белорусский лидер.
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