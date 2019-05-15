Озвучена неожиданная причина ссоры Лукашенко и Путина
Владимиру Путину необходимо сохранить политическую
стабильность в России, поэтому в Кремле рассматривают вариант создания
реального союзного государства с Белоруссией и проведения совместных выборов.
Об этом заявил бывший подполковник КГБ Валерий Костка.
Он утверждает, что российский лидер рассматривает вариант возглавить новое государство. "В разработанной схеме для Лукашенко не остается места руководителя", – заявил Костка в интервью изданию "Белорусская правда".
По мнению эксперта, отношения между двумя лидерами были хорошие, когда их интересы совпадали. Костка призвал Лукашенко остерегаться главу российского государства. Бывший подполковник спецслужб полагает, что у Путина есть возможность отстранить Батьку от власти.
Личный конфликт между президентами автоматически отражается на отношениях двух стран, отметил Костка. "Скорее всего, Путин пришел к выводу, что Лукашенко становится барьером", – сказал он.
Последнее время в отношениях между двумя государствами не все гладко. Разногласия вызывают, в частности, вопрос цены на энергоносители, проблема компенсации российского налогового маневра, а также контрабанды санкционной продукции из Европы в нашу страну через союзную республику. Кроме того, в Москве недовольны темпами интеграции в рамках Союзного государства.
Ситуация резко обострилась после хамского выпада Лукашенко в адрес теперь уже бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. Президент в ходе пресс-конференции позволил себе резкие выражения в адрес дипломата и усомнился в его профессиональных качествах. Бабич в ответ предположил, что окружение главы государства вводит его в заблуждение.
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