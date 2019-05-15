Озвучена неожиданная причина ссоры Лукашенко и Путина

Отношения между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переживают кризис. Перед камерами оба лидера ведут себя дружелюбно, но за улыбками и братскими похлопываниями по плечу скрываются серьезные противоречия, которые отражаются на политике двух стран.



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