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Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко – очень странный союзник. Крым Батька не признал, более того, в 2014 году фактически закрыл глаза на переправку санкционной продукции в Россию. Кремль устал от махинаций Минска и нанес мощный ответный удар.   
прочитано 36467 раз

Тему "санкционки" Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали неоднократно. И не факт, что упрямому Батьке удалось внушить мысль о недопустимости таких манипуляций. 

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Во всяком случае, попытки незаконно переправить продукцию в Россию через подведомственную Лукашенко территорию продолжаются. Вот только действует Москва уже гораздо жестче. 

Только за последние дни пришло две громких новости о задержаниях "санкционки" на границе. Так, в Калужской области оперативники обнаружили почти 14 тонн яблок, которые незаконно, без документов ввозились с территории Белоруссии. Злоумышленники пытались обхитрить правоохранителей: контрабандные фрукты сверху были присыпаны картофелем.  

Еще один случай – попытка перевезти продукцию с Украины, спрятанную в партию белорусского картофеля. Рейс направлялся в Санкт-Петербург. Но до города на Неве нарушители не доехали.   

Также на днях оперативники перехватили более тонны груш, ввезенных через Белоруссию. Правоохранители обнаружили незаконный товар только в Екатеринбурге и уничтожили на местном полигоне.  

Как видно, в Белоруссии по-прежнему пытаются заработать на контрабанде сомнительной продукции в Россию. При этом еще в начале апреля у Лукашенко клятвенно заверяли: с незаконной переправой “санкционки” в соседнюю страну покончено.  

В Минске даже начали рассылать запросы в третьи страны, попросив уточнить данные о количестве экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию. По мнению властей республики, это позволит своевременно выявлять лишние партии и оперативно принимать меры.  

Однако воз и ныне там: на границе с братской республикой российские правоохранители продолжают вылавливать все новую "санкционку". Неизвестно, обещал ли Лукашенко Путину покончить с контрабандой. Но совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация наносит серьезный урон отечественным сельхозпроизводителям и ставит под удар продовольственную безопасность России. 

Автор: Федор Лопырев20 мая 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Пока Лукашенко был ну очень лоялен к кремлю никто не замечал никакой контрабанды, как только Белорусы начали зашищать свои интересы, то сразу у рюских глаза открылись и на контрабандные товары! Мерзко и низко
Тебя <цензура> жаба давит.
Гость
Ответить
Молодцы,Россия наконец-то всех стала на место ставить
Гость
Ответить
Какой ответ ждете?
Гость
Ответить
Пока Лукашенко был ну очень лоялен к кремлю никто не замечал никакой контрабанды, как только Белорусы начали зашищать свои интересы, то сразу у рюских глаза открылись и на контрабандные товары! Мерзко и низко
Гость
Ответить
Гость
это статья называется: - " бред сивой кобылы"
зачем такие фейки распространять?
Гость
Ответить
это статья называется: - " бред сивой кобылы"
Гость
Ответить
Только дебилы или фашисты могут "уничтожать продукты.
Гость
Ответить
я вот никак не пойму зачем уничтожать конфискованные продукты ?! отдайте в детдома,в дома престарелых , в больницы и детсадики. какими же надо быть <цензура> что бы уничтожать еду когда вокруг столько голодающих ! свиньи !!!
Гость
Ответить
Прям ручонки трясутся у наших олигархов прибрать себе Беларусь, да ещё и славянские народы перессорить пытаются, упыри.
Гость
Ответить
лукаш БиомуССор.
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