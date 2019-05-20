Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
Тему "санкционки" Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали неоднократно. И не факт, что упрямому Батьке удалось внушить мысль о недопустимости таких манипуляций.
Во всяком случае, попытки незаконно переправить продукцию в Россию через подведомственную Лукашенко территорию продолжаются. Вот только действует Москва уже гораздо жестче.
Только за последние дни пришло две громких новости о задержаниях "санкционки" на границе. Так, в Калужской области оперативники обнаружили почти 14 тонн яблок, которые незаконно, без документов ввозились с территории Белоруссии. Злоумышленники пытались обхитрить правоохранителей: контрабандные фрукты сверху были присыпаны картофелем.
Еще один случай – попытка перевезти продукцию с Украины, спрятанную в партию белорусского картофеля. Рейс направлялся в Санкт-Петербург. Но до города на Неве нарушители не доехали.
Также на днях оперативники перехватили более тонны груш, ввезенных через Белоруссию. Правоохранители обнаружили незаконный товар только в Екатеринбурге и уничтожили на местном полигоне.
Как видно, в Белоруссии по-прежнему пытаются заработать на контрабанде сомнительной продукции в Россию. При этом еще в начале апреля у Лукашенко клятвенно заверяли: с незаконной переправой “санкционки” в соседнюю страну покончено.
В Минске даже начали рассылать запросы в третьи страны, попросив уточнить данные о количестве экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию. По мнению властей республики, это позволит своевременно выявлять лишние партии и оперативно принимать меры.
Однако воз и ныне там: на границе с братской республикой российские правоохранители продолжают вылавливать все новую "санкционку". Неизвестно, обещал ли Лукашенко Путину покончить с контрабандой. Но совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация наносит серьезный урон отечественным сельхозпроизводителям и ставит под удар продовольственную безопасность России.
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