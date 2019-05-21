Обнаглевший Лукашенко закатил скандал из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам экономики закатил своим подчиненным скандал. На встрече поднимались вопросы поставок нефтепродуктов, а также отправки сельскохозяйственной продукции в Россию.

Если проследить за публичными выступлениями президента Белоруссии, а также за его словами во время совещаний с подчиненными, то можно прийти к выводу, что Россия лишила Александра Лукашенко покоя. По крайней мере самые эмоциональные речи он произносит именно в связи с ней. А во время обсуждения актуальных вопросов экономики политик и вовсе закатил скандал.

Александр Лукашенко обозначил два главных проблемных вопроса, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством между Белоруссией и Россией. Первый касается загрязненной нефти, попавшей в трубопровод страны. "Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады", – приводит пресс-служба слова белорусского лидера на его официальном сайте.

По его словам, описания многочисленных встреч и обсуждений ему читать не интересно. Вместо этого политик хочет сразу видеть конечный результат. "Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время", – объяснил Лукашенко подчиненным их задачу.

Второй вопрос и вовсе вывел президента Белоруссии из себя. Речь зашла о поставках местной сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Оказалось, что для порядка 60 предприятий доступ в Россию оказался частично или полностью закрыт.

"Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?", – поставил Александр Лукашенко вопрос ребром.

