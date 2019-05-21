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Политика

Обнаглевший Лукашенко закатил скандал из-за России

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам экономики закатил своим подчиненным скандал. На встрече поднимались вопросы поставок нефтепродуктов, а также отправки сельскохозяйственной продукции в Россию.
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Если проследить за публичными выступлениями президента Белоруссии, а также за его словами во время совещаний с подчиненными, то можно прийти к выводу, что Россия лишила Александра Лукашенко покоя. По крайней мере самые эмоциональные речи он произносит именно в связи с ней. А во время обсуждения актуальных вопросов экономики политик и вовсе закатил скандал.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко обозначил два главных проблемных вопроса, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством между Белоруссией и Россией. Первый касается загрязненной нефти, попавшей в трубопровод страны. "Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады", – приводит пресс-служба слова белорусского лидера на его официальном сайте.

По его словам, описания многочисленных встреч и обсуждений ему читать не интересно. Вместо этого политик хочет сразу видеть конечный результат. "Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время", – объяснил Лукашенко подчиненным их задачу.

Второй вопрос и вовсе вывел президента Белоруссии из себя. Речь зашла о поставках местной сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Оказалось, что для порядка 60 предприятий доступ в Россию оказался частично или полностью закрыт.

"Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?", – поставил Александр Лукашенко вопрос ребром.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2019, 17:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
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СТАРЕЦ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИДЕЛ БЕСОВ
Когда я был студентом Духовной Академии, мы с друзьями решили съездить на остров Залита, что под Псковом, к известному прозорливому старцу отцу Николаю Гурьянову. К нему многие тогда ездили пообщаться, получить духовное наставление или ответ на сложный вопрос. Такие вопросы были и у нас. Была ранняя весна, начало марта, но еще стояли морозы. Добираться было решено на автомашине. На автомобиле до озера, а там, по льду, – прямо на остров, к старцу.
Мы выехали из Петербурга утром, наскоро позавтракав. Машина шла уверенно и твердо, мы пели и читали утренние молитвы. Настроение возвышенное и торжественное. А вот и ровное поле озера. Лед, припорошенный снегом. В снегу проложена трасса. Мы въехали на лед и бодро, благо ехать всего три километра, покатили к острову. На середине озера заглушили мотор. Вышли, включили видеокамеру, чтобы записать несколько слов. Я, улыбаясь в объектив, сказал: «Мы в полутора километрах от Залита, и через несколько минут мы с вами увидим известного старца. Как видите, друзья, сатана не смог помешать нам, в нашем благом предприятии…»
Через несколько минут мы вернулись с морозца в жаркий автомобиль, завели мотор, но… Машина не тронулась с места. Колеса беспомощно проворачивались в лунках, наполненных водой и кашей из мелкого льда. Мы поняли, что тех нескольких минут, что машина стояла на месте, оказалось достаточно, чтобы она продавила лед.
Мы стали подкладывать под колеса какие-то тряпки, вещи, силясь приподнять машину, но все было бесполезно. Прошел час, другой… Мы совсем замерзли и оголодали. К тому же мы видели, что лед под автомобилем от наших усилий совсем истончился, то у одного, то у другого из наших спутников нога проваливалась в воду. Вокруг пошли подозрительные и тревожные трещины. Было решено бросить машину и пешком брести к острову ‒ похоже, машину мы теряли… Вдруг послышался гул мотора. К нам приближался трактор-вездеход на больших надутых колесах. Водитель открыл дверцу и матерясь бросил нам веревку: «Цепляйте, я не могу останавливаться…». Мы прицепили веревку к автомобилю, и вездеход не останавливаясь потащил его к острову. Машина, подпрыгивая на снежных кочках, как мячик, умчалась вперед, а мы бросились следом…
Когда мы спросили водителя, откуда он узнал про нашу беду, он сказал, что его послал за нами отец Николай. Откуда отец Николай мог знать о нашем приключении, ведь его домик находился с другой стороны острова?.. А еще мы узнали, что накануне была оттепель и выходить на озеро запретили. В предвкушении встречи с известным старцем мы даже не заметили флажков ограждения… Приветствуя нас, старец охал: «Что же вы делаете, вы же покойнички почти были…»
Потом мы отогревались у отца Николая.
У каждого была возможность пообщаться со старцем наедине. Я получил ответы на волнующие меня личные вопросы. Старец не отпускал, а темы для разговора иссякли, как-то не хотелось говорить о чем-то незначительном.
Когда повисла долгая пауза, я сказал: «Батюшка, а я вот в бесов не совсем и верю…»
Тут надо пояснить, что в то время я много читал современных западных богословов, которые довольно скептически относятся к библейским и древним историям про духовные силы. Они считают, что Ангелы и бесы ‒ это персонажи древнего мифологического мышления, категории, которыми оперировали древние люди, не знавшие истинных причин того или иного заболевания или проблемы.
Отец Николай всплеснул руками: «Да как же не верить? Да ведь они рядом!»
Я спросил старца, а видел ли он бесов. «Не только видел, я их вижу… вот, вот, гляди, ‒ отец Николай показал рукой, ‒ один побежал»…
(Продолжение следует)

Об Ангелах и бесах
священник Константин Пархоменко
<цензура>

П.С.
И эти товарищи (бесы) вокруг Божены Рынской сейчас кучкуются хотят её раскрутить на повешенье утопление и отравление.
Бесы они всю Москву оккупировали от Кремля до дома Вдовы!
Эй, держитесь Москвичи и Москвички!
БЕЙ САТАНУ КАБЛУКОМ БОЖЕНА!
Аминь
1

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