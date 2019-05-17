Путин посадил на голодный паек обнаглевшего Лукашенко

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республике потери от налогового маневра в нефтяной отрасли. Александру Лукашенко это не нравится, поэтому периодически он озвучивает истеричные заявления
в адрес Кремля.
Откровенно высказался министр экономики республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минск уже не рассчитывает получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной отрасли, который та проводит для стимулирования экспорта черного золота.
Решений России по нефти и ценам на газ Батька так и не дождался. Видимо, спонсировать себе в убыток его режим за братские похлопывания по плечу в Кремле больше не хотят. По словам Крутого, белорусское руководство исходит из самых пессимистичных оценок.
Как Минск планирует поддерживать экономику на плаву? Эксперты не исключают, что Лукашенко пойдет на поклон к Международному валютному фонду (МВФ). Белоруссия уже обсуждала с организацией выделение займа в размере трех миллиардов рублей на десять лет под 2,28% годовых. Взамен там потребовали повысить тарифы на ЖКХ и нарастить темпы приватизации.
Тогда от условий МВФ Батька отказался. Посмотрим, что скажет на этот раз. Наконец он рассчитывает укрепить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем за счет проекта "Новый шелковый путь".
По словам экспертов, залатать дыры в бюджете Минску будет непросто. Владимир Рожанковский из Международного финансового центра отметил, что Александр Лукашенко увеличил расходы казны на обслуживание госдолга. В прошлом году на это выделили 1,2 миллиарда рублей, в этом – уже 1,3, цитирует аналитика "Газета.Ru".
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