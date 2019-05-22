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Гороскоп

Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Разобраться в гороскопе Александра Лукашенко было очень непросто. В открытых источниках разнятся данные о дате рождения белорусского лидера: где-то написано, что он появился на свет 30 августа 1954 года, где-то – что 31-го. С какой целью было решено запутать общественность – неизвестно. Возможно как раз для того, чтобы "замести" следы. Но астролог Дмитрий Шимко по просьбе "Дни.ру" проверил обе даты, и все-таки склоняется к тому, что Лукашенко родился именно в последний день лета
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"31 августа – это дата настоящего лидера, который всегда знает, чего хочет. Лукашенко прекрасный стратег, который способен просчитывать ходы вперед. Он четко видит перспективу развития событий. У президента Беларуси невероятно развита интуиция, он буквально видит людей насквозь – и это прекрасные качества для политика, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Я не назвал бы его тираном, но он человек циничный, твердолобый, жесткий, непробиваемый. Достигает поставленной цели, чего бы ему это ни стоило. При этом он лицедей. То, что говорит этот человек, очень часто противоречит реальным действиям. И делает он это специально, вводит в заблуждение своих оппонентов".

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность в 1994 году, и, по словам астролога, сделал это в очень удачный период своей жизни.  "На самом деле было много моментов, когда он мог вылететь из президентского кресла и если бы не его дата рождения, лидером страны Лукашенко мог уже и не быть. Путь предназначения, который как раз начался у него в 40 лет после вступления в должность, выключился в 2010 году. Это очень важная точка в его гороскопе. По сути, в этом возрасте белорусский лидер мог закончить свою политическую карьеру, если бы не его характер. А ведь именно в этот период в республике начались первые протестные акции", – напоминает Шимко.

По сути, с 2010 года президент Республики живет в жутком напряжении, и оно идет по спирали. Астролог не увидел в гороскопе какого-то мощного рывка, из-за которого все могло бы рухнуть. Но все понимают, что так продолжаться вечно не может. "В его карте видна "опасная" точка – осень 2023 года, которая может означать конец карьеры, и то если ничего не произойдет раньше по причине слабого здоровья. А на ближайшие 2,5 года звезды указывают на некоторые проблемы в этой области, – пояснят эксперт. - Самые негативные последствия "вылезают" в следующем, 2020 году (с апреля до октября для президента Беларуси очень опасный период). Если, извините, не ничего случится раньше… Потому что именно в этом возрасте в гороскопе президента есть начало какого-то возрастного заболевания. Нужно уже сейчас принять меры, иначе в следующем году здоровье может значительно пошатнуться. Но тут, в принципе, можно не переживать. В силу своего характера Лукашенко не позволит себе запустить какое-то заболевание и помереть от какой-то ерунды".

По расположению планет астролог сделал вывод, что сейчас Лукашенко будто бы живет на два лагеря – прослеживаются какие-то перемещения за границу. "Не исключено, что у его семьи есть недвижимость за границей. К середине 20-х годов возможно изменение места жительства. Это отчетливо видно в эпизоде с 2024 на 2025 год – переезд, изменение ментального поля навсегда. И трактовать это можно очень по-разному. Может он просто сбежит из страны. Но не исключено, что он отправится за решетку по итогам Гаагского суда", – предупреждает Шимко.

Самый худший, кабальный эпизод жизни Лукашенко – с 2023 по 2030 годы. Это финишная прямая, время угасания, постепенного завершения всего – карьеры, личной жизни, физической жизни. Возможны проблемы с законом, суды, потери имущества. Жизнь туманна и никчемна. Он навсегда будет лишен всех рычагов, включая финансовые. 

22 мая 2019, 02:14

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