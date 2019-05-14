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Политика

Лукашенко резко поменял планы после нападок на Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии отказался от посещения Брюсселя, где проходит конференция в честь десятилетия "Восточного партнерства". Александр Лукашенко не полетел туда из-за конфликта с Литвой.
прочитано 58108 раз

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что подписание соглашения между Евросоюзом и Белоруссией о приоритетах сотрудничества тормозится из-за позиции Литвы. Страна блокирует это решение, чтобы создать негативный фон вокруг строительства Белорусской АЭС.

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Возникшая между Белоруссией и Литвой проблема сейчас обсуждается в ЕС. "Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства – это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено", – цитирует Йоханнеса Хана "ПолитНавигатор".

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей дал понять, что именно из-за этого Александр Лукашенко поменял планы и не приехал в Брюссель. При этом он отметил, что всему свое время. "Мы не видим, чтобы в рамках нынешних мероприятий мы бы получили стопроцентную отдачу. Визит президента должен быть максимально результативным, максимально насыщенным", – сказал Макей.

Отметим, что Литва критикует проект Белорусской АЭС, которая строится при поддержке России вблизи города Островец Гродненской области. Станция будет запущена осенью текущего года. Позиция Литвы объясняется и тем, что финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия.

Но и в отношениях с Россией у Белоруссии не все гладко. Ранее Александр Лукашенко выступил с нападками в адрес нашей страны и в частности ее руководства. Он рассказал, что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнения нефтепровода "Дружба". По словам Александра Лукашенко, причиной аварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России". 

Автор: Валерия Нарская14 мая 2019, 14:46
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Б.
Ответить
Батька болеет за страну, а не за собственный карман! Этого не понять многим руководителям многих стран (а простым комментаторам и подавно)! Реальных долгов у Беларуси - нет! Когда кто-то даёт Беларуси "в долг", то это он либо вынужден это сделать, либо имеет от этого очень большую выгоду!
Гость
Ответить
Гость
Нападки против России? А именно? Засрали "Дружбу" - платите за ущерб! Это не нападки, а деловой подход, по-партнерски, как говорит путин.
Долги, для начала, неплохо бы вернуть, перестать аргументировать просьбы поддержать штанцы фразами типа -" та шо вам, жалко штоли", а потом про деловые подходы с умным видом рассуждать.
Гость
Ответить
Гость
А при чем тут Путин
Как " ни при чем"? А кто тогда при чём?
Гость
Ответить
Нападки против России? А именно? Засрали "Дружбу" - платите за ущерб! Это не нападки, а деловой подход, по-партнерски, как говорит путин.
Гость
Ответить
А при чем тут Путин
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