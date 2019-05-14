Лукашенко резко поменял планы после нападок на Путина
Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении
ЕС Йоханнес Хан заявил, что подписание соглашения между Евросоюзом и
Белоруссией о приоритетах сотрудничества тормозится из-за позиции Литвы. Страна
блокирует это решение, чтобы создать негативный фон вокруг строительства
Белорусской АЭС.
Возникшая между Белоруссией и Литвой проблема сейчас обсуждается в ЕС. "Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства – это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено", – цитирует Йоханнеса Хана "ПолитНавигатор".
В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей дал понять, что именно из-за этого Александр Лукашенко поменял планы и не приехал в Брюссель. При этом он отметил, что всему свое время. "Мы не видим, чтобы в рамках нынешних мероприятий мы бы получили стопроцентную отдачу. Визит президента должен быть максимально результативным, максимально насыщенным", – сказал Макей.
Отметим, что Литва критикует проект Белорусской АЭС, которая строится при поддержке России вблизи города Островец Гродненской области. Станция будет запущена осенью текущего года. Позиция Литвы объясняется и тем, что финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия.
Но и в отношениях с Россией у Белоруссии не все гладко. Ранее Александр Лукашенко выступил с нападками в адрес нашей страны и в частности ее руководства. Он рассказал, что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнения нефтепровода "Дружба". По словам Александра Лукашенко, причиной аварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России".
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