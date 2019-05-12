"Расхлябанность и разболтанность": Лукашенко напал с грязными обвинениями на Путина
Лидер рассказал, что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнения нефтепровода "Дружба". По словам Александра Лукашенко, организации потеряли "сотни миллионов долларов". Точная сумма будет установлена в результате всесторонней проверки.
Он заявил, что причиной аварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России". Президент отметил, что стране предстоит компенсировать нанесенный ущерб. "Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли", – приводит слова Александра Лукашенко "Комсомольская правда".
Напомним, что 19 апреля Белоруссия обнаружила, что по нефтепроводу "Дружба", следующему из России, идет загрязненная нефть. Транзит был сразу же остановлен на территории страны, а также других государств – Украины, Польши, Словакии, Венгрии.
Министерство энергетики России уже подтвердило эту информацию. Как заявили представители ведомства, в нефтепровод попало токсичное вещество под названием дихлорэтан, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По факту случившегося возбуждено дело. Четыре человека были арестованы.
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