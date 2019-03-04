Зеленский раскрыл страшную тайну неудачника Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко тайком встречается с актером Владимиром Зеленским, лидирующим в предвыборной гонке. О содержании бесед с главой государства комик решил рассказать публично.



К Порошенко Зеленский относится, судя по всему, с осторожностью. В интервью украинскому ведущему Дмитрию Гордону актер признался, что не так давно встречался с главой государства, но беседы с лидером Незалежной явно дались комику тяжело.



Со слов Зеленского, Порошенко встречался с ним пару раз. По всей видимости, нынешний и вероятный будущий президент обсуждали что-то такое, чего простой народ знать не должен. "Я не хочу говорить об этих встречах, они ни о чем", – не стал вдаваться в детали юморист.

Пятилетку Порошенко Зеленский оценил без восторга. "У меня глубокое разочарование", – резюмировал комик и охарактеризовал президентство Петра Алексеевича фразой "к сожалению".

Это уже не первый раз, когда Зеленский публично озвучивает факт своих переговоров с Порошенко. Ранее в интервью "Украинской правде" актер заявил, что инициатором переговоров был глава государства.

По словам актера, Порошенко назвал ситуацию в стране сложной, но добавил, что старается решить проблемы. В беседе с Зеленским он язвительно предположил, что президентские амбиции юмориста – очередная шутка.

Форд был тренером по боксу, Рейган был актером, Картер - офицером-подводником, затем занимался с/х бизнесом все они оказались отличными Президентами

Почему профессиональный чиновник Порошенко кажется вам лучшим чем бизнесмен Зеленский, сделавший себя сам?

Хватит коррупции, хватит — Та, которая... (@JhoneSmith7) 3 марта 2019 г.

По всей видимости, в личном общении Порошенко произвел на Зеленского весьма неприятное впечатление. Во всяком случае, не так давно актер объявил, что в случае победы посадит лидера Незалежной в тюрьму.

За месяц до президентских выборов на Украине – 2019 Владимир Зеленский уверенно лидирует с 18,3% голосов. Петр Порошенко прозябает на третьем месте – главу государства готовы поддержать около 12% тех, кто придет к избирательным урнам.