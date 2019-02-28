Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
С Коломойским Зеленский был еще в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начались восстания против новой незаконной власти, напомнил киевский политолог Сергей Белашко. По его словам, люди олигарха не гнушались любыми способами борьбы с оппонентами вплоть до физического устранения.
По словам эксперта, он внимательно проанализировал политическую программу Зеленского. "Могу утверждать, что с большой вероятностью решение идти на президентские выборы было принято им в июле 2014 года", - сказал Белашко.
Эксперт отметил, что в то время Зеленский был советником главы Днепропетровской области, в которой всеми делами ведал Коломойский. Таким образом, подчеркнул политолог, юморист в политике – лицо не новое. "Зеленский – классический представитель одной из украинских криминально-коррупционных группировок", – резюмировал Белашко.
На деньги Коломойского создавались карательные батальоны, которые отмечались особой жестокостью в подавлении восстания в Донбассе. Среди них – "Днепр", "Азов", "Торнадо" и прочие. Убийства, грабежи, насилия – типичный почерк этих вооруженных группировок.
Зеленский поддерживал действия украинской армии и добровольческих батальонов в Донбассе, выступал с концертами перед военнослужащими. Более того, актер пожертвовал карателям один миллион гривен.
Владимир Зеленский участвует в предвыборной гонке. Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Юморист пока лидирует и существенно опережает своих ближайших оппонентов – президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.
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