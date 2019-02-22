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Политика

Зеленский врезал Порошенко по самому больному

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский ударил президента Петра Порошенко по самому чувствительному месту. Юморист записал ролик, в котором рассказал о подорожании коммунальных тарифов в Незалежной после государственного переворота 2014 года. Озвученные цифры шокируют. 
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Зеленский обратился к Порошенко на своем канале в YouTube. По словам юмориста, он наконец-то разгадал смысл предвыборного лозунга главы государства "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" (Реальные дела, а не обещания).

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Натворил Порошенко за время своего президентства и правда предостаточно. Зеленский решил остановиться на проблемы повышения коммунальных тарифов. Оказывается, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячей воды, а также отопления выросла в среднем в несколько раз, а по некоторым позициям – в пять и более.

Зрители горячо поддержали обращение Зеленского и рассказали свои истории. Так, бывший житель Донецка, переехавший в Одессу, рассказал, что снимает квартиру и платит за коммунальные услуги, никаких субсидий его семье не предоставляют.

Другой комментатор отметил, что его родители, пенсионеры из Харькова, получают пенсию 4,5 тысячи гривен. Существенная часть этой суммы идет на оплату коммуналки. Пользователь Сети назвал это "нищенским существованием".

Зеленский поднял тему подорожания коммуналки. Фото: www.globallookpress.com

Владимир Зеленский по последним соцопросам вырвался в лидеры предвыборной гонки. Исследователи отмечают, что если бы выборы состоялись в ближайшее время, комика поддержали бы 28% голосовавших.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. За Владимиром Зеленским следуют бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

У нынешнего главы государства ситуация крайне непростая. За месяц до выборов его рейтинг не превышает 15%.

Автор: Иван Поляков22 февраля 2019, 12:12
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