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Политика

"Посмотри на эту скотину!": Лукашенко взорвался после ссоры с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнится 65 лет. Здоровье, понятное дело, уже совсем не то, да и нервная система, видимо, тоже. За последние два дня Батька уже дважды сорвался на подчиненных. Что происходит с Лукашенко, может, он серьезно болен?  
прочитано 80 раз

Нервишки у Батьки шалят на полную катушку. Началось все летом прошлого года, когда Лукашенко неожиданно начал пугать белорусов потерей независимости. 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Апофеозом причуд Батьки стал прошлогодний саммит ЕврАзЭс, где президент братской республики затеял ссору с Владимиром Путиным, ставя российскому лидеру в упрек то, что Москва не хочет продолжать кормить режим в Минске путем скидок на энергоносители. Уже тогда наблюдатели всерьез забеспокоились: а все ли в порядке с Лукашенко, здоров ли он? 

Странным, излишне агрессивным поведением Батька отметился накануне во время визита на молочно-товарный комплекс "Слижи" в Могилевской области. Лукашенко остался крайне недоволен условием содержания коров, сравнив ферму с концентрационным лагерем.  

Создавалось впечатление, что Батька все сильнее заводился с каждым сказанным словом. Чиновников, стоявших рядом с ним, он попросил обратить внимание на грязь и антисанитарию вокруг. "Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все", – взорвался Лукашенко. 

По итогам зажигательного перформанса Батьки в отставку были отправлены губернатор Могилевщины, помощник президента по региону и глава района, в котором находится ферма. В общем, "оторвался" Лукашенко на полную катушку.   

А днем ранее жертвой повышенной нервозности Батьки стал вице-премьер Михаил Русый, ответственный за развитие сельского хозяйства. Лукашенко поручил главе своей администрации в течение недели найти чиновнику замену.  

Что же случилось с президентом Белоруссии, какая муха его покусала? Стоит ли переживать за его здоровье? Поклонники Александра Григорьевича наверняка скажут: молодец Батька, о счастье народном думает, вот и гоняет нерадивых чиновников. Думается, что в реальности все гораздо прозаичнее и за разносами целых вице-премьеров и губернаторов стоит банальное желание Лукашенко удержаться у власти в течение ближайших семи лет. 

Лукашенко в компании буренок вспомнил колхозное прошлое. Фото: president.gov.by

В 2020 году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы, в которых Батька, скорее всего, будет участвовать. Вот только белорусов "вечный президент" Лукашенко уже начал утомлять.  

Образ "крепкого хозяйственника" еще можно продать определенной части электората, но курс президента на конфронтацию с Россией находит все меньше понимания у белорусов. Какое-то время оголтелым популизмом и показательными "рубками" голов чиновников ситуацию еще можно удерживать под контролем. Но поклонников политики Лукашенко с каждым годом все меньше даже внутри республики. 

Автор: Федор Лопырев27 марта 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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