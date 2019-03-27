"Посмотри на эту скотину!": Лукашенко взорвался после ссоры с Путиным

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнится 65 лет. Здоровье, понятное дело, уже совсем не то, да и нервная система, видимо, тоже. За последние два дня Батька уже дважды сорвался на подчиненных. Что происходит с Лукашенко, может, он серьезно болен?



Нервишки у Батьки шалят на полную катушку. Началось все летом прошлого года, когда Лукашенко неожиданно начал пугать белорусов потерей независимости.



Апофеозом причуд Батьки стал прошлогодний саммит ЕврАзЭс, где президент братской республики затеял ссору с Владимиром Путиным, ставя российскому лидеру в упрек то, что Москва не хочет продолжать кормить режим в Минске путем скидок на энергоносители. Уже тогда наблюдатели всерьез забеспокоились: а все ли в порядке с Лукашенко, здоров ли он?

Странным, излишне агрессивным поведением Батька отметился накануне во время визита на молочно-товарный комплекс "Слижи" в Могилевской области. Лукашенко остался крайне недоволен условием содержания коров, сравнив ферму с концентрационным лагерем.

Создавалось впечатление, что Батька все сильнее заводился с каждым сказанным словом. Чиновников, стоявших рядом с ним, он попросил обратить внимание на грязь и антисанитарию вокруг. "Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все", – взорвался Лукашенко.

По итогам зажигательного перформанса Батьки в отставку были отправлены губернатор Могилевщины, помощник президента по региону и глава района, в котором находится ферма. В общем, "оторвался" Лукашенко на полную катушку.

А днем ранее жертвой повышенной нервозности Батьки стал вице-премьер Михаил Русый, ответственный за развитие сельского хозяйства. Лукашенко поручил главе своей администрации в течение недели найти чиновнику замену.

Что же случилось с президентом Белоруссии, какая муха его покусала? Стоит ли переживать за его здоровье? Поклонники Александра Григорьевича наверняка скажут: молодец Батька, о счастье народном думает, вот и гоняет нерадивых чиновников. Думается, что в реальности все гораздо прозаичнее и за разносами целых вице-премьеров и губернаторов стоит банальное желание Лукашенко удержаться у власти в течение ближайших семи лет.

В 2020 году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы, в которых Батька, скорее всего, будет участвовать. Вот только белорусов "вечный президент" Лукашенко уже начал утомлять.

Образ "крепкого хозяйственника" еще можно продать определенной части электората, но курс президента на конфронтацию с Россией находит все меньше понимания у белорусов. Какое-то время оголтелым популизмом и показательными "рубками" голов чиновников ситуацию еще можно удерживать под контролем. Но поклонников политики Лукашенко с каждым годом все меньше даже внутри республики.