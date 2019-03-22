Нахамившего Путину Лукашенко отправляют в отставку
По словам Лукашенко, Белоруссия выдержала все нападки и
теперь готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Какие именно нападки и
от кого, Батька уточнять не стал. Но предположить не сложно, учитывая серьезно
обострившиеся в последнее время отношения Москвы и Минска.
Лукашенко призвал граждан республики к спокойной работе и объявил об окончании времени "затягивания поясов". "Уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать", – сказал он.
Пользователи Сети слова Лукашенко восприняли крайне негативно. Так, Константин Симонов в Twitter предположил, что, говоря о "внешнем давлении", Батька имел в виду испортившиеся отношения с Кремлем.
"Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда вы угомонитесь?" – вопрошает комментатор. Он призвал Лукашенко уйти в отставку и не мешать россиянам и белорусам строить Союзное государство.
В свою очередь tema le напомнил о недавнем уходе теперь уже бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Ждем того же от Батьки!" – написал пользователь.
Лукашенко: Беларусь преодолела внешнее давление.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 22 марта 2019 г.
Это он про "давление" со стороны России, что ли?
Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда вы угомонитесь? Идите в отставку и не мешайте народам двух стран строить Союзное государство. pic.twitter.com/qZyv2p65DH
Ждём того же от Батьки!#Лукашенко #отставка #президент pic.twitter.com/u7SfFrVnrf— tema le (@temale2) 20 марта 2019 г.
Отношения Москвы и Минска последнее время действительно далеки от идеала. Лукашенко требует новых скидок на энергоносители, Кремль в ответ призывает белорусское руководство к более активным шагам на пути интеграции.
Нервозность Лукашенко проявляется даже во время общения с президентом России Владимиром Путиным. Так, в декабре прошлого года на саммите ЕврАзЭс белорусский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес главы российского государства. А в ходе недавних переговоров в Сочи наблюдатели заметили, что президенты неохотно общаются друг с другом.
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