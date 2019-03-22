Нахамившего Путину Лукашенко отправляют в отставку

Президента Белоруссии Александра Лукашенко погнали в шею после очередного сомнительного заявления. Батька громогласно объявил, что Минск преодолел некое "внешнее давление", и добавил, что теперь белорусы могут расслабиться и жить спокойно. Слова президента довели людей до исступления.



По словам Лукашенко, Белоруссия выдержала все нападки и теперь готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Какие именно нападки и от кого, Батька уточнять не стал. Но предположить не сложно, учитывая серьезно обострившиеся в последнее время отношения Москвы и Минска.



Лукашенко призвал граждан республики к спокойной работе и объявил об окончании времени "затягивания поясов". "Уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать", – сказал он.

Пользователи Сети слова Лукашенко восприняли крайне негативно. Так, Константин Симонов в Twitter предположил, что, говоря о "внешнем давлении", Батька имел в виду испортившиеся отношения с Кремлем.

"Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда вы угомонитесь?" – вопрошает комментатор. Он призвал Лукашенко уйти в отставку и не мешать россиянам и белорусам строить Союзное государство.

В свою очередь tema le напомнил о недавнем уходе теперь уже бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Ждем того же от Батьки!" – написал пользователь.

Лукашенко: Беларусь преодолела внешнее давление.



Это он про "давление" со стороны России, что ли?



Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда вы угомонитесь? Идите в отставку и не мешайте народам двух стран строить Союзное государство. pic.twitter.com/qZyv2p65DH — Константин Симонов (@ich_Mitra) 22 марта 2019 г.

Отношения Москвы и Минска последнее время действительно далеки от идеала. Лукашенко требует новых скидок на энергоносители, Кремль в ответ призывает белорусское руководство к более активным шагам на пути интеграции.

Нервозность Лукашенко проявляется даже во время общения с президентом России Владимиром Путиным. Так, в декабре прошлого года на саммите ЕврАзЭс белорусский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес главы российского государства. А в ходе недавних переговоров в Сочи наблюдатели заметили, что президенты неохотно общаются друг с другом.