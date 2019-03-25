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Политика

Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Политика президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России находит все меньше сторонников. Поведение официального Минска уже давно вызывает вопросы, но отмена празднования Дня единения народов двух стран стала последней каплей. Люди возмущены, Батьку призывают уйти в отставку.  
прочитано 1654 раза

 День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Но в этом году все иначе: в Минске приуроченную к празднику акцию пророссийских активистов не разрешили. Такого от Лукашенко никто не ожидал. 

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Демарш Батьки крайне не понравился россиянам. Люди припомнили Лукашенко частые встречи с президентом Украины Петром Порошенко и усомнились в его надежности как союзника.  

"Таких союзников надо гнать в шею и продавать ему все по мировым ценам", – пишут читатели Дни.Ру. Другие призывают Лукашенко уйти в отставку, а третьи уверены, что нынешней политикой Батька в итоге навредит сам себе. Кажется, сторонников Лукашенко в России меньше с каждым днем. 

Зато украинцам выходка официального Минска пришлась по душе. Так, ресурс "Диалог.UA" назвал отмену акции в честь Дня единства "смертельным оскорблением" для российского руководства. "Москва вслед за Украиной теряет еще и Беларусь из своей орбиты", – комментирует издание.  

На этом фоне приходят сообщения о скором подписании соглашения об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом. Договор почти готов к подписанию, сообщает популярный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".  

Не исключено, что таким образом Лукашенко пытается шантажировать Москву. Не сумев как в "старые добрые" времена выбить у России скидки на энергоносители и дешевые кредиты за красивые слова о братстве, Батька сменил тактику и делать намеки о развороте геополитического курса республики на Запад.

Автор: Федор Лопырев25 марта 2019, 06:40
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У Лукашенко на старости лет мозги свернулись. Когда человек долго сидит на одном месте ему срочно нужно сменить род деятельности. Пусть едет картошку копать на поле. Там ему место. И не тянет в политику своего внучка. Там с ним разговаривать никто не будет. А Путину нужно разорвать все договорённости с этим болваном. Тогда посмотрим как они на одних овощах жить будут. Зато в Евросоюзе. Дебил. Что тут говорить. А народу Белоруссии нужно не молчать и гнать в шею этого безумца.
Гость
Ответить
каждое государство имеет право выбирать лучший путь для себя.атаман.
Гость
Ответить
Лукашенко настоящий и справедливый Руководитель своей страны!
1

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