Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Но в этом году все иначе: в Минске приуроченную к празднику акцию пророссийских активистов не разрешили. Такого от Лукашенко никто не ожидал.
Демарш Батьки крайне не понравился россиянам. Люди припомнили Лукашенко частые встречи с президентом Украины Петром Порошенко и усомнились в его надежности как союзника.
"Таких союзников надо гнать в шею и продавать ему все по мировым ценам", – пишут читатели Дни.Ру. Другие призывают Лукашенко уйти в отставку, а третьи уверены, что нынешней политикой Батька в итоге навредит сам себе. Кажется, сторонников Лукашенко в России меньше с каждым днем.
Зато украинцам выходка официального Минска пришлась по душе. Так, ресурс "Диалог.UA" назвал отмену акции в честь Дня единства "смертельным оскорблением" для российского руководства. "Москва вслед за Украиной теряет еще и Беларусь из своей орбиты", – комментирует издание.
На этом фоне приходят сообщения о скором подписании соглашения об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом. Договор почти готов к подписанию, сообщает популярный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
Хочу дожить до того дня, когда Минск переименуют в ЛУКАШЕНКО.— .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) 21 марта 2019 г.
Мне кажется, Беларусь после этого станет сверхдержавой и поглотит мир.
Не исключено, что таким образом Лукашенко пытается шантажировать Москву. Не сумев как в "старые добрые" времена выбить у России скидки на энергоносители и дешевые кредиты за красивые слова о братстве, Батька сменил тактику и делать намеки о развороте геополитического курса республики на Запад.
Поступок Батьки шокирует
Российский композитор переживает трагедию
Актер заявил о перемирии в семье
Артистка поделилась снимками с отдыха
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
Куриная диета
3 сигареты в день много?
Сказал, что ему нужна девственница
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Колоть губы во время беременности
Может ли девушка сделать первый шаг?
Что подарить бабушке на день рождения?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?