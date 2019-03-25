Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства

Политика президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России находит все меньше сторонников. Поведение официального Минска уже давно вызывает вопросы, но отмена празднования Дня единения народов двух стран стала последней каплей. Люди возмущены, Батьку призывают уйти в отставку.



День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Но в этом году все иначе: в Минске приуроченную к празднику акцию пророссийских активистов не разрешили. Такого от Лукашенко никто не ожидал.

Демарш Батьки крайне не понравился россиянам. Люди припомнили Лукашенко частые встречи с президентом Украины Петром Порошенко и усомнились в его надежности как союзника.

"Таких союзников надо гнать в шею и продавать ему все по мировым ценам", – пишут читатели Дни.Ру. Другие призывают Лукашенко уйти в отставку, а третьи уверены, что нынешней политикой Батька в итоге навредит сам себе. Кажется, сторонников Лукашенко в России меньше с каждым днем.

Зато украинцам выходка официального Минска пришлась по душе. Так, ресурс "Диалог.UA" назвал отмену акции в честь Дня единства "смертельным оскорблением" для российского руководства. "Москва вслед за Украиной теряет еще и Беларусь из своей орбиты", – комментирует издание.

На этом фоне приходят сообщения о скором подписании соглашения об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом. Договор почти готов к подписанию, сообщает популярный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Хочу дожить до того дня, когда Минск переименуют в ЛУКАШЕНКО.

Мне кажется, Беларусь после этого станет сверхдержавой и поглотит мир. — .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) 21 марта 2019 г.

Не исключено, что таким образом Лукашенко пытается шантажировать Москву. Не сумев как в "старые добрые" времена выбить у России скидки на энергоносители и дешевые кредиты за красивые слова о братстве, Батька сменил тактику и делать намеки о развороте геополитического курса республики на Запад.