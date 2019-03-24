Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
Речь идет о праздновании Дня единения народов России и Белоруссии. Отмечается он 2 апреля в честь подписания президентами Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в 1996 году договора о создании Союзного государства. По всей видимости, для Минска этот праздник больше не актуален.
Сообщается, что белорусские власти не разрешили пророссийским активистам отпраздновать День единства. Впервые за 23 года. "Заявка на пикет, поданная в Мингорисполком, была отклонена", – сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
Тем не менее, официальных подтверждений пока нет. Но учитывая, что последнее время Лукашенко проводит откровенно антироссийскую политику, исключать отмены празднования нельзя.
Зато год от года все большую вольницу получают представители прозападной оппозиции, одну из главных ролей в которой играют белорусские националисты. Как и их украинские собратья, они считают Россию "оккупантом" и уверены, что Белоруссия должна вступить в НАТО и Евросоюз.
Каждый год в конце марта националисты отмечают День воли – праздник в честь провозглашения в 1918 году независимой от России Белорусской народной республики (БНР). Если раньше Лукашенко относился к их акциям крайне настороженно, считая радикалов угрозой своей власти, то теперь в их отношениях, кажется, наступил "медовый месяц".
Так, в 2018 году, когда наметились отчетливые признаки глубоко кризиса в отношениях Москвы и Минска, в белорусской столице состоялся самый многочисленный за всю историю День воли. На акцию националистов пришли 50 тысяч человек.
День Воли! pic.twitter.com/wkmF3Eszkp— Pavel BY (@PavelBY2) 23 марта 2019 г.
Заигрывания с прозападной оппозицией Лукашенко продолжил и в этом году. 23 марта в Гродно прошла первая часть Дня воли. Власти проявили к акции полную лояльность. "Ноль задержанных. Милиция даже не заставляла снимать бело-красно-белые флаги у людей в городе после концерта", – пишет "Беларусь головного мозга".
Вот такая нынче политика у Лукашенко. Пророссийских активистов – запрещать, а акциям националистов – полный карт-бланш. В прошлом году празднование Дня единения России и Белоруссии прошло в самом центре Минска. В этом белорусскую столицу отдадут националистам: 24 марта в городе состоится масштабное празднование Дня воли.
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