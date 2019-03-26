Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рвет и мечет. В ходе визита в Могилевскую область Батька как с цепи сорвался: он набросился на местных чиновников и пригрозил карами за провалы в развитии сельского хозяйства. Примечательно, что гневный перформанс Александра Григорьевича происходит на фоне жестких мер, которые Кремль принимает против контрабанды западной санкционной продукции через Белоруссию в нашу страну.



Несмотря на значительную роль, которую играет сельское хозяйство в экономике братской республики, происходящее в отрасли Александра Лукашенко категорически не устраивает. От него досталось на орехи вице-премьеру Михаилу Русому, ответственному за развитие села.



Высокопоставленному чиновнику Лукашенко пригрозил лишением должности. "Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место!" – возмутился Батька и дал неделю на исправление ситуации.

Наблюдатели задаются вопросом: что это было? Может, у Лукашенко просто плохое настроение? Ну подумаешь, не с той ноги встал, кем не бывает? Тем более в наши непростые времена. Может быть, но мало-мальски знакомые с перипетиями белорусской политики знают, что просто так громкими заявлениями Батька не разбрасывается.

Тогда откуда такая нервозность? Сельское хозяйство для Белоруссии – один из важнейших секторов экономики, ориентированный на экспорт. В основном зарубежные поставки ориентированы на Россию, которая щедро предоставляет белорусским производителям немалую часть рынка.

Недаром Лукашенко так нервно отреагировал на запрет ввоза молочной продукции в Россию в прошлом году. А когда в Минске осмелели и стали массово гнать под видом белорусских товаров западную санкционку, в Кремле решили этот пыл немного охладить.

На прошлой неделе сообщалось, что российские пограничники провели рейд у границы двух стран, на месте стоянки белорусских фур. Водители из соседней республики якобы бросили грузы и разбежались, писали влиятельные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники.

А готовящееся Москвой массовое внедрение цифровых технологий для отслеживания запрещенной продукции сделает невозможным или крайне затруднит контрабанду западной санкционки. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России ("Меркурий").

Программы способны безошибочно выявлять поставщиков и посредников всей продукции, поступающей в нашу страну. Хитрить у Лукашенко больше не получится.