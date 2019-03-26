Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 26 марта
Лента новостей
08:03
Умер актер Лактемир Дзтиев
07:56
В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии
04:20
Всплыла главная тайна группы "Тату"
02:14
Резкое ухудшение здоровья: Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
21:53
Как политтехнологи США организовывали беспорядки на Мадагаскаре
21:27
"Я подумал, что это манекен": переделанная подруга Тимати вызвала оторопь
21:08
За избиение Шнурова обещали пять миллионов
21:04
В Ижевске сбили 10-летнего ребенка
20:49
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
20:15
В московской школе зверски избили ребенка
19:56
Житель Екатеринбурга принес на работу боевую гранату
19:40
Депутаты и сенаторы ищут компромисс по закону о хостелах
19:33
В Тюмени сгорела картинная галерея
19:28
Инопланетный портал: в Ставрополье на видео попало НЛО
19:24
Униженная Бузова оказалась на крыше в пижаме
18:53
Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
18:47
Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем
18:17
Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких оскорблений
18:09
Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым
18:04
Ограбление по-русски: два омича украли у друга ковры и коляску
17:13
В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку
17:12
Известная модель заявилась в магазин в откровенном наряде
17:03
Гороскоп на апрель
16:51
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
16:49
Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
16:44
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
16:38
Сеть медицинских лабораторий дарит скидку на все анализы
16:18
Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь
16:03
Объявивший об уходе Шнуров нашел новый способ наживы
16:00
"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
15:58
Странные конфузы из-за возраста
15:41
Придирчивая Меган Маркл разрушила планы принца Гарри
15:38
В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца
15:33
Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве
15:33
Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале
15:29
Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор
15:24
Весеннее обострение: россиян спасают от психических расстройств
15:14
"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери
14:55
Учительницу уволили за снимок в купальнике
14:49
Попавшийся с любовницей юморист втянул Шепелева в грязные разборки
14:48
Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео
14:43
"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех
14:31
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
14:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года
14:17
Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
14:16
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
14:15
Вскрылось имя жениха Бузовой
14:04
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
14:03
"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
13:43
Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
13:37
Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии
13:35
Раскрыт эффективный способ похудения
13:23
В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок
13:21
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
13:13
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
12:56
Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
12:50
На Урале детское питание хранили в морге
12:46
Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки
12:45
На складе с горючими материалами в Подмосковье произошел пожар
12:43
Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции
12:42
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
12:38
Мускулистые красотки показали бицепсы
12:37
Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь
12:32
Автомобили INFINITI можно будет купить онлайн
12:25
Цекало раскошелился на роскошный отдых для молодой жены
12:21
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына
12:10
Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева
12:06
Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
11:54
Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет
11:48
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
11:35
Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
11:33
В Москве легковушка протаранила машину полиции
11:22
Человечество предупредили о смертельном вирусе
11:18
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
11:08
Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения
10:45
Свежевыжатый сок признали опасным
10:44
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:28
Панин слезно оправдался за грязные слова о России
10:21
В Казахстане загорелось месторождение нефти (видео)
10:08
Варнава возбудила россиян интимным снимком
09:51
"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак
09:46
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе (видео)
09:39
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
09:10
Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
09:10
Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
09:08
Умер заслуженный тренер России
08:34
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
08:31
Тутберидзе постигла страшная трагедия
08:29
На юге Москвы машина насмерть сбила человека
08:19
На Ямале потух Вечный огонь
08:12
Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1
07:56
На военной базе США в Японии произошел взрыв
07:49
Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше
07:43
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
07:38
В центре Москвы мужчину ударили ножом
06:14
Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов
04:19
Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
02:11
Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
00:05
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Гороскоп на апрель
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
Политика

Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рвет и мечет. В ходе визита в Могилевскую область Батька как с цепи сорвался: он набросился на местных чиновников и пригрозил карами за провалы в развитии сельского хозяйства. Примечательно, что гневный перформанс Александра Григорьевича происходит на фоне жестких мер, которые Кремль принимает против контрабанды западной санкционной продукции через Белоруссию в нашу страну.   
прочитано 1743 раза

Несмотря на значительную роль, которую играет сельское хозяйство в экономике братской республики, происходящее в отрасли Александра Лукашенко категорически не устраивает. От него досталось на орехи вице-премьеру Михаилу Русому, ответственному за развитие села.  

ПО ТЕМЕ

Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства

Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Высокопоставленному чиновнику Лукашенко пригрозил лишением должности. "Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место!" – возмутился Батька и дал неделю на исправление ситуации. 

Наблюдатели задаются вопросом: что это было? Может, у Лукашенко просто плохое настроение? Ну подумаешь, не с той ноги встал, кем не бывает? Тем более в наши непростые времена. Может быть, но мало-мальски знакомые с перипетиями белорусской политики знают, что просто так громкими заявлениями Батька не разбрасывается.  

Тогда откуда такая нервозность? Сельское хозяйство для Белоруссии – один из важнейших секторов экономики, ориентированный на экспорт. В основном зарубежные поставки ориентированы на Россию, которая щедро предоставляет белорусским производителям немалую часть рынка. 

Недаром Лукашенко так нервно отреагировал на запрет ввоза молочной продукции в Россию в прошлом году. А когда в Минске осмелели и стали массово гнать под видом белорусских товаров западную санкционку, в Кремле решили этот пыл немного охладить.  

Лукашенко последнее время выглядит все более нервным. Наелся президентства? Фото: president.gov.by

На прошлой неделе сообщалось, что российские пограничники провели рейд у границы двух стран, на месте стоянки белорусских фур. Водители из соседней республики якобы бросили грузы и разбежались, писали влиятельные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники.  

А готовящееся Москвой массовое внедрение цифровых технологий для отслеживания запрещенной продукции сделает невозможным или крайне затруднит контрабанду западной санкционки. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России ("Меркурий").

Программы способны безошибочно выявлять поставщиков и посредников всей продукции, поступающей в нашу страну. Хитрить у Лукашенко больше не получится.

Автор: Федор Лопырев26 марта 2019, 07:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов
Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине

Шоу-бизнес

"Я подумал, что это манекен": переделанная подруга Тимати вызвала оторопь
Униженная Бузова оказалась на крыше в пижаме
Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем

Проишествия

Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой

Слез на прощании с певицей не было
Шоу-бизнес

Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой

Девочка не может поверить в случившееся

Шоу-бизнес

Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева

"Зажрались!" – считают поклонники
Шоу-бизнес

Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной

Актриса появилась на кинопремьере

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Спорт

У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
Тутберидзе постигла страшная трагедия
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru