Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Несмотря на значительную роль, которую играет сельское хозяйство в экономике братской республики, происходящее в отрасли Александра Лукашенко категорически не устраивает. От него досталось на орехи вице-премьеру Михаилу Русому, ответственному за развитие села.
Высокопоставленному чиновнику Лукашенко пригрозил лишением должности. "Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место!" – возмутился Батька и дал неделю на исправление ситуации.
Наблюдатели задаются вопросом: что это было? Может, у Лукашенко просто плохое настроение? Ну подумаешь, не с той ноги встал, кем не бывает? Тем более в наши непростые времена. Может быть, но мало-мальски знакомые с перипетиями белорусской политики знают, что просто так громкими заявлениями Батька не разбрасывается.
Тогда откуда такая нервозность? Сельское хозяйство для Белоруссии – один из важнейших секторов экономики, ориентированный на экспорт. В основном зарубежные поставки ориентированы на Россию, которая щедро предоставляет белорусским производителям немалую часть рынка.
Недаром Лукашенко так нервно отреагировал на запрет ввоза молочной продукции в Россию в прошлом году. А когда в Минске осмелели и стали массово гнать под видом белорусских товаров западную санкционку, в Кремле решили этот пыл немного охладить.
На прошлой неделе сообщалось, что российские пограничники провели рейд у границы двух стран, на месте стоянки белорусских фур. Водители из соседней республики якобы бросили грузы и разбежались, писали влиятельные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники.
А готовящееся Москвой массовое внедрение цифровых технологий для отслеживания запрещенной продукции сделает невозможным или крайне затруднит контрабанду западной санкционки. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России ("Меркурий").
Программы способны безошибочно выявлять поставщиков и посредников всей продукции, поступающей в нашу страну. Хитрить у Лукашенко больше не получится.
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