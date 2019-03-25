Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
По мнению дочери Назарбаева, подрастающее поколение должно видеть, к чему приводит "непродуманная" половая жизнь. Если подростки увидят инвалидов, это подействует на них больше, чем десятки часов лекций.
"Чтобы они видели, каков результат непродуманной, преждевременной половой жизни. И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пусть смотрят", – заявила Назарбаева.
Пользователи обрушились на спикера парламента с критикой. "Отец вел непродуманную половую жизнь. Результат налицо", "Обыкновенный фашизм", "Достаточно ее и показать. Дети вообще будут бояться заниматься сексом", – пишут разъяренные комментаторы.
Однако позже выяснилось происхождение ролика. Видео с дочерью Назарбаева появилось в Twitter, и его выдали за свежее. Как стало известно, это вырезанный фрагмент выступления Дариги Назарбаевой в 2013 году, пишет "Царьград".
Многие связали этот "черный пиар" с тем, что 20 марта дочь Назарбаева была избрана председателем верхней палаты казахстанского парламента – вскоре после того, как президент Казахтана объявил о своей отставке.. Пользователи предполагают, что таким образом действуют ее политические конкуренты. Некоторые встали на защиту дочери Назарбаева - предположив, что под "уродами" Дарига могла подразумевать родителей, которые отказываются от своих детей.
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