Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах

Дочь Назарбаева возмутила соцсети своими высказываниями о детях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить подростков на экскурсии в детдома и показывать им "уродов" в воспитательных целях.

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